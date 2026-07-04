Η Αίγυπτος προχώρησε σε μία κίνηση που εξέπληξε, με τους παίκτες να βλέπουν μία εκτέλεση του Κιλιάν Εμπαπέ, πριν τα πέναλτι με την Αυστραλία. Ο λόγος πίσω από αυτήν την απόφαση.

Σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, η Αίγυπτος επικράτησε της Αυστραλίας (03/07, 1-1, 4-2 πεν.) στο Ντάλας, εξασφαλίζοντας μια ιστορική πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1934.

Ωστόσο, οι Αιγύπτιοι, ελάχιστα λεπτά πριν έναρξη της «ρωσικής ρουλέτας», προχώρησαν σε μία κίνηση που εξέπληξε.

Λίγο πριν από τη λήξη της παράτασης, τα «καγκουρό» αντικατέστησαν τον κορυφαίο του γηπέδου και βασικό τους τερματοφύλακα, Πάτρικ Μπιτς, με τον έμπειρο Μάθιου Ράιαν. Φάνηκε να είναι περισσότερο μία κίνηση τακτικής από τον προπονητή των Αυστραλών, όμως μάλλον τα πράγματα δεν πήραν την αναμενόμενη τροπή.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Egypt players are watching a Real Madrid match on the laptop just before the penalty shoot-out starts.



In this match the Australia goalkeeper Mathew Ryan was the goalkeeper and now the players are studying his MOVEMENT! pic.twitter.com/7wJsCHpo45 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 3, 2026

Η Αίγυπτος αποδείχθηκε απόλυτα διαβασμένε απέναντι σε αυτά τα «παιχνίδια μυαλού», καθώς το τεχνικό τους επιτελείο είχε δείξει στους παίκτες ένα βίντεο με γκολ που είχε δεχθεί ο Ράιαν από τον Κιλιάν Εμπαπέ, σε πρόσφατο αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Λεβάντε τον περασμένο Ιανουάριο.

Αυτό το «μάθημα», βάσει αποτελέσματος, λειτούργησε υποδειγματικά, με τους Αιγύπτιους διεθνείς να παραμένουν ψύχραιμοι, να ευστοχούν και στις τέσσερις εκτελέσεις τους και να σφραγίζουν πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.