Οι αφρικανικές ομάδες πήραν σχεδόν… άριστα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά στους «32» έμειναν «μετεξεταστέες».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκίνησε με τη συμμετοχή 10 αφρικανικών εθνικών ομάδων ανάμεσα στις 48 συνολικά της διοργάνωσης, οι οποίες άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρώτη φάση.

Συγκεκριμένα, οι 9 από αυτές κατάφεραν να προκριθούν στα νοκ-άουτ, με μοναδική εξαίρεση την Τυνησία που αποκλείστηκε γνωρίζοντας βαριές ήττες από τη Σουηδία (1-5), την Ιαπωνία (0-4) και την Ολλανδία (1-3).

Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή εικόνα δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, καθώς 7 από τις 9 ομάδες γνώρισαν τον αποκλεισμό στη φάση των «32».

Nine African teams reached the 2026 World Cup Round of 32…



Only Morocco and Egypt made it through to the Round of 16 😅 pic.twitter.com/1dLLExT7qJ — ESPN Africa (@ESPNAfrica) July 4, 2026

Για την ακρίβεια, η Νότια Αφρική, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Σενεγάλη, η Αλγερία, το Πράσινο Ακρωτήριο και η Γκάνααποχαιρέτησαν πρόωρα τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Αυτός ο μαζικός αποκλεισμός των 7 εκπροσώπων της Αφρικής αποτελεί μάλιστα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ για μία μόνο συνομοσπονδία σε φάση νοκ-άουτ, ξεπερνώντας τις 6 ευρωπαϊκές ομάδες που είχαν αποκλειστεί μαζί το 1938.

Πλέον, οι μόνες χώρες της Αφρικής που συνεχίζουν στη διοργάνωση είναι το Μαρόκο και η Αίγυπτος, οι οποίες θα παλέψουν για μια θέση στα προημιτελικά αντιμετωπίζοντας τον Καναδά και την Αργεντινή αντίστοιχα.