Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκίνησε με τη συμμετοχή 10 αφρικανικών εθνικών ομάδων ανάμεσα στις 48 συνολικά της διοργάνωσης, οι οποίες άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρώτη φάση.
Συγκεκριμένα, οι 9 από αυτές κατάφεραν να προκριθούν στα νοκ-άουτ, με μοναδική εξαίρεση την Τυνησία που αποκλείστηκε γνωρίζοντας βαριές ήττες από τη Σουηδία (1-5), την Ιαπωνία (0-4) και την Ολλανδία (1-3).
Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή εικόνα δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, καθώς 7 από τις 9 ομάδες γνώρισαν τον αποκλεισμό στη φάση των «32».
Για την ακρίβεια, η Νότια Αφρική, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Σενεγάλη, η Αλγερία, το Πράσινο Ακρωτήριο και η Γκάνααποχαιρέτησαν πρόωρα τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.
Αυτός ο μαζικός αποκλεισμός των 7 εκπροσώπων της Αφρικής αποτελεί μάλιστα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ για μία μόνο συνομοσπονδία σε φάση νοκ-άουτ, ξεπερνώντας τις 6 ευρωπαϊκές ομάδες που είχαν αποκλειστεί μαζί το 1938.
Πλέον, οι μόνες χώρες της Αφρικής που συνεχίζουν στη διοργάνωση είναι το Μαρόκο και η Αίγυπτος, οι οποίες θα παλέψουν για μια θέση στα προημιτελικά αντιμετωπίζοντας τον Καναδά και την Αργεντινή αντίστοιχα.