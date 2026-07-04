Η Αργεντινή «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί προκρίσεων, σε νοκ-άουτ ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν είναι απαραίτητη η παράταση ή η διαδικασία των πέναλτι.

Η Αργεντινή τα βρήκε… σκούρα απέναντι στο αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι, όμως στην παράταση κατάφερε να μείνει όρθια (04/07, 3-2 παρ.) και να πάρει το εισιτήριο για την φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας γκολ για όγδοο διαδοχικό ματς Μουντιάλ. Μάλιστα, έφτασε συνολικά τα 12 τέρματα, αποκλειστικά σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια. Παρ’ όλα αυτά, το Πράσινο Ακρωτήρι δεν «λύγισε».

Ο Ντουάρτε ισοφάρισε σε 1-1 στο 59’, με τις δύο ομάδες να μην βρίσκουν άλλο τέρμα και να οδηγούνται στην παράταση. Εκεί, ο Λισάντρο Μαρτίνες έδωσε τη λύση και ξαναέβαλε μπροστά την Αργεντινή.

Για άλλη μια φορά, όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Ο Καμπράλ με ένα εντυπωσιακό γκολ έγραψε το 2-2 και όλα έδειχναν ότι θα ήταν απαραίτητη η διαδικασία των πέναλτι. Ένα αυτογκόλ του Μπόρζες, ωστόσο, έδωσε τελικά την πρόκριση στην «Αλμπισελέστε».

Αξίζει να σημειωθεί πως, το ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι, ήταν η 12η φορά που η Αργεντινή οδηγήθηκε σε διαδικασία παράτασης, σε νοκ-άουτ ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά και από αυτήν την πρόκριση, έφτασε συνολικά τις 10 επιτυχίες, είτε στην παράταση, είτε στη διαδικασία των πέναλτι, διατηρώντας έτσι ένα εντυπωσιακό ποσοστό.