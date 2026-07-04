Πώς διαμορφώνεται το μονοπάτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έως και τον τελικό της μεγάλης διοργάνωσης.

Καθώς απομένουν 15 ημέρες για την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η πρώτη φάση των νοκ άουτ αγώνων έλαβε τέλος και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, με τη φάση των «16» να ξεκινά άμεσα.

Οι δεκαέξι ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους θα αναμετρηθούν μεταξύ 4 και 7 Ιουλίου με στόχο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στα ζευγάρια που κλέβουν την παράσταση ξεχωρίζουν οι σπουδαίες αναμετρήσεις της Πορτογαλίας με την Ισπανία, της Βραζιλίας με τη Νορβηγία, καθώς και των ΗΠΑ με το Βέλγιο.

Στον αντίποδα, σαφώς πιο εύκολο έργο αναμένεται να έχουν η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή και η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης Γαλλία, καθώς θα τεθούν αντιμέτωπες με την Αίγυπτο και την Παραγουάη αντίστοιχα.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι ώρες των αγώνων:

Σάββατο 4 Ιουνίου

20:00: Καναδάς-Μαρόκο (Χιούστον)



Κυριακή 5 Ιουνίου

00:00: Παραγουάη-Γαλλία (Φιλαδέλφεια)

23:00: Βραζιλία- Νορβηγία (Νέα Υόρκη)



Δευτέρα 6 Ιουνίου

03:00: Μεξικό-Αγγλία (Μέξικο Σίτι)

22:00: Πορτογαλία-Ισπανία (Ντάλας)



Τρίτη 7 Ιουνίου

03:00: ΗΠΑ-Βέλγιο (Σιάτλ)

19:00: Αργεντινή-Αίγυπτος (Ατλάντα)

23:00: Ελβετία -Κολομβία (Βανκούβερ)

Ο δρόμος ως τον τελικό: