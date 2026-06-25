Ποιο είναι το πρώτο ζευγάρι της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πώς «ταξινομούνται» οι καλύτεροι τρίτοι;

Πραγματοποιώντας μια μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η Νότια Αφρική εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32», καθώς επικράτησε της Νότιας Κορέας με 1-0 στον τελευταίο αγώνα του 1ου ομίλου και τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από το Μεξικό.

Η επιτυχία αυτή των «μπαφάνα μπαφάνα» διαμόρφωσε παράλληλα και το πρώτο επίσημο ζευγάρι των νοκ-άουτ, καθώς θα τεθούν αντιμέτωποι με τον συνδιοργανωτή Καναδά.

Οι Καναδοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου, και έτσι οι δυο τους θα κοντραριστούν στο Λος Άντζελες, την Κυριακή (28/06).

Την ίδια ώρα, το τοπίο γύρω από τους οκτώ καλύτερους τρίτους που θα συμπληρώσουν την επόμενη φάση παραμένει θολό, με τη Βοσνία να είναι ουσιαστικά η μοναδική ομάδα που έχει ήδη «κλειδώσει» το εισιτήριό της για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Opponent confirmed: we’ll meet South Africa in Los Angeles in the Round of 32#CANMNT pic.twitter.com/3iudZtHnE8 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 25, 2026

Πώς διαμορφώνεται το «παζλ» των καλύτερων τρίτων:

1. *Βόσνια 4 (5-6) -1 Δ.Τ.

2. Σουηδία 3 (6-6) 0 Δ.Τ.

3. Κροατία 3 (3-4) -1 Δ.Τ.

4. *Νότια Κορέα 3 (2-3) -1 Δ.Τ.

5. Αλγερία 3 (2-4) -2 Δ.Τ.

6. Παραγουάη 3 (2-4) -2 Δ.Τ.

7. *Σκωτία 3 (1-4) -3 Δ.Τ.

8. Πράσινο Ακρωτήρι 2 (2-2) 0 Δ.Τ.



9. Βέλγιο 2 (1-1) 0 Δ.Τ.

10. Λ. Δ. Κονγκό 1 (1-2) -1 Δ.Τ.

11. Εκουαδόρ 1 (0-1) -1 Δ.Τ.

11. Σενεγάλη 0 (3-6) -3 Δ.Τ.

*Ομάδες που ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων.