Σας γεννήθηκε και εσάς το ερώτημα γιατί το Πράσινο Ακρωτήριο λέγεται έτσι αφού δεν είναι ούτε Ακρωτήρι ούτε πράσινο;

Τα παιδιά των 80’ς και των 90’ς μεγάλωσαν με διάφορες μουσικές καλτίλες πλέον για την εποχή μας, ανάμεσα σε αυτά και το «τι της έχεις βρει» της Έλλης Κοκκίνου. Ύμνος στα στόμα πολλών κοριτσιών. Η εποχή βλέπετε γαρ.

Ανάμεσα στα γραμμένα λοιπόν του Φοίβου, υπάρχει και το… «Ε τότε πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα ‘χεις χαμένα κι ανησυχώ για σένα». Κολλάει λοιπόν καλύτερα στίχος από την απορία – και βασικά την απάντηση σε αυτή – που γεννήθηκε βλέποντας τον 40άρη Βοζίνια να κατεβάζει ρολά;

Ο Δαυίδ κοίταξε τον Γολιάθ Ισπανία στα μάτια στην πρεμιέρα του πιο διευρυμένου – και με κατακραυγή – Μουντιάλ της ιστορίας, αποσπώντας το «Χ». Και το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε ξαφνικά talk of the football planet.

Στην Αφρική βέβαια όπου βρίσκεται και ανήκει, διατηρεί μία κάποια ποδοσφαιρική παράδοση. Αλλά και μπασκετική λόγω του Έντι Ταβάρες που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί.

Πίσω στο ερώτημα όμως και τον συνειρμό που έβγαλε… error. Για τους γεωγραφικά αδαείς, το Πράσινο Ακρωτήρι – Cape Verde ή Cabo Verde όπως προτιμούν στα πορτογαλικά – είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα δέκα κύριων νήσων στον Ατλαντικό Ωκεανό, με πληθυσμό περίπου 600 χιλιάδες κατοίκους. Ουπς!

Παίζει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ και κουβαλά το παρατσούκλι «Γαλάζιοι Καρχαρίες», σαφώς πιο ταιριαστό με την παραπάνω περιγραφή και πραγματικότητα. Και ιδού το ερώτημα. Γιατί λέγεται Πράσινο Ακρωτήρι αφού πρόκεται για νησιά στον ωκεανό;

Η εξήγηση βρίσκεται στους Πορτογάλους εξερευνητές που έφτασαν στην περιοχή τον 15ο αιώνα και ονόμασαν τα νησιά Cape Verde από το… κοντινό ακρωτήριο της Σενεγάλης στη δυτική Αφρική. ο Cap-Vert που βρίσκεται στην… μύτη της δυτικής Αφρικής και πήρε το όνομά του από έναν άλλο Πορτογάλο εξερευνητή, τον Ντίνις Ντίας.

Κοντινό δηλαδή 466 μίλια απόσταση, γύρω στα 750 χιλιόμετρα. Ή αν προτιμάτε, η πατρίδα του θρυλικού πλέον τερματοφύλακα που είδε τους ακολούθους του στο ίνσταγκραμ να εκτοξεύονται σε εκατομμύρια μετά ΤΗΝ ΒΡΑΔΙΑ που έκανε κόντρα στους Ισπανούς, απέχει γύρω στις 2μιση ώρες πτήση από την πρωτεύουσα της Σενεγάλης, Ντακάρ.

Και κάπως έτσι από την έμπνευση ενός Πορτογάλου εξερευνητή, αφού έβλεπε ένα μέρος χαρτογραφημένο ήδη κάποια χρόνια, προέκυψε η ονομασία ενός ανεξάρτητου κράτους από το 1975 που «τρέλανε» ποδοσφαιρικά την υφήλιο.