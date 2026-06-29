Ο Αλφόνσο Ντέιβις μπορεί να πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, όμως κατάφερε να γράψει ιστορία, με έναν αριθμό «ορόσημο».

Ο Αλφόνσο Ντέιβις, έστω κι αν πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση του Καναδά με τη Νότια Αφρική, κατάφερε να γράψει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το βράδυ της Κυριακής (28/06).

Ο 25χρονος μπακ-χαφ της Μπάγερν Μονάχου δεν είχε καταφέρει να αγωνιστεί στα πρώτα τρία παιχνίδια της χώρας του στη διοργάνωση. Ένας τραυματισμός τον ταλαιπωρούσε, με αποτέλεσμα να παρακολουθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του από τον πάγκο.

Αυτό, λοιπόν, έμελλε να αλλάξει στη φάση των «32». Ο Καναδάς έδειχνε να πέφτει πάνω σε… τοίχο, κάθε φορά που προσπαθούσε να νικήσει την άμυνα των Νοτιαφρικανών.

Εν τέλει, αυτό θα γινόταν λίγο πριν την εκπνοή του παιχνιδιού. Ο Εουστάκιο είδε την μπάλα να του στρώνεται στο ύψος του πέναλτι και δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Σούταρε με τη μία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και μαζί τη χώρα του στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης συγκεκριμένα, ο Αλφόνσο Ντέιβις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του Καναδά. Χωρίς να το αντιληφθεί, ωστόσο, με το πρώτο του βήμα μέσα στο γήπεδο, έγραψε ιστορία.

Όπως ενημέρωσε η FIFA, ο διεθνής Καναδός έγινε ο ποδοσφαιριστής Νο. 1000, που αγωνίζεται σε Μουντιάλ! Ένας σπουδαίος αριθμός αναμφισβήτητα.