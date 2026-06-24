Το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr έφτασε στο φινάλε του, έπειτα από 25 συνεντεύξεις, σε 16 ημέρες!

Επιμέλεια: Τάσος Φαραός, Διονύσης Καλαϊζής

Η φωνή των πρωταγωνιστών «ακούστηκε» μέσω του μεγάλου αφιερώματος του Ole.gr!

Για 16 συνεχόμενες ημέρες, «έπαιζαν» καθημερινά συνεντεύξεις, οι οποίες έφτασαν συνολικά τις 25.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό, όπως είναι λογικό, αποτέλεσαν απλώς την αφορμή. Στην πραγματικότητα, η συζήτηση πήρε αρκετά διαφορετικά και ενδιαφέροντα μονοπάτια.

Άνθρωποι που συνδέθηκαν με την Ελλάδα, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, αλλά και κάποιοι άριστοι γνώστες της διοργάνωσης ή των χωρών που συμμετέχουν σε εκείνη, μίλησαν στο Ole.gr, δημιουργώντας ένα πολυπρόσωπο «παζλ».

Τα κομμάτια, λοιπόν, που ξεκίνησαν να μπαίνουν στο κάδρο από τις 8 Ιουνίου, συμπληρώθηκαν την Τρίτη, στις 23 Ιουνίου.

Από τον «μουντιαλικό» Βλαντιμίρ Νταρίντα, στους Νταβίντ Φουστέρ, Ντάνιελ Φερνάντες, Αντρέας Ίβανσιτς, Ταμαντανί Ενσαλίβα και σε πολλά ακόμα πρόσωπα. Μεταξύ των οποίων και ο θρυλικός Λόταρ Ματέους.

«Το Μουντιάλ αλλιώς», λοιπόν, στο Ole.gr. Γιατί πάντα η «φωνή» των πρωταγωνιστών έχει άλλη αξία.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις του μεγάλου αφιερώματος, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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