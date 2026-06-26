Δείτε πώς διαμορφώνεται το «μονοπάτι» των νοκ-άουτ του Μουντιάλ, με ορισμένα ζευγάρια να έχουν «κλειδώσει», αλλά και αρκετές ομάδες να περιμένουν!

Οι πρώτοι έξι όμιλοι του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό και έχει αρχίσει να… αχνοφαίνεται το πώς θα δημιουργηθεί ο «χάρτης» των νοκ-άουτ!

Η Γερμανία, αν και ηττήθηκε από το Εκουαδόρ (25/06, 2-1), είχε «κλειδώσει» την πρώτη θέση στον όμιλό της και θα περιμένει μία ομάδα, που θα τερματίσει στην τρίτη θέση.

Η Ολλανδία κέρδισε την Τυνησία με 3-1 (26/06) και στα νοκ-άουτ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το Μαρόκο, σε μία δυνατή μονομαχία.

Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία έμεινε στην ισοπαλία με τη Σουηδία (26/06, 1-1) και στους «32» θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.

Αυστραλία και Ακτή Ελεφαντοστού εξασφάλισαν την τελευταία αγωνιστική και αυτές τις θέσεις τους στα νοκ-άουτ. Παρ’ όλα αυτά, περιμένουν ακόμη τον αντίπαλό τους.

Πώς είναι ο «χάρτης» των νοκ-άουτ αυτή τη στιγμή:

Γερμανία – Αντίπαλος 3CDF

Πρώτος ομίλου Ι – Αντίπαλος 3DFG

Νότια Αφρική – Καναδάς

Ολλανδία – Μαρόκο

Δεύτερος ομίλου Κ – Δεύτερος ομίλου L

Πρώτος ομίλου Η – Δεύτερος ομίλου J

ΗΠΑ – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Πρώτος ομίλου G – Αντίπαλος 3AHIJ

Βραζιλία – Ιαπωνία

Ακτή Ελεφαντοστού – Δεύτερος ομίλου I

Μεξικό – Αντίπαλος 3CEH

Πρώτος ομίλου L – Αντίπαλος 3ΕΙJK

Αργεντινή – Δεύτερος ομίλου H

Αυστραλία – Δεύτερος ομίλου G

Ελβετία – Αντίπαλος 3EFGIJ

Πρώτος ομίλου Κ – Αντίπαλος 3DEIJL

Οι καλύτεροι τρίτοι του Μουντιάλ

Αρκετό ενδιαφέρον έχει και η βαθμολογία που αφορά τις ομάδες που θα είναι στην τρίτη θέση.

Αυτή τη στιγμή, μονάχα τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη θέση. Η μία είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, Σουηδία και Εκουαδόρ τα κατάφεραν και θα είναι στη φάση των «32».

Παραμένει «ανοιχτό» το σενάριο η Παραγουάη με τέσσερις βαθμούς να μείνει εκτός φάσης, αλλά αυτό θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες.

Η βαθμολογία των καλύτερων τρίτων:

Σουηδία 4 (0) – Πήρε την πρόκριση

Εκουαδόρ 4 (0) – Πήρε την πρόκριση

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4 (-1) – Πήρε την πρόκριση

Παραγουάη 4 (-2)

Κροατία 3 (-1)*

Νότια Κορέα 3 (-1)

Αλγερία 3 (-2)*

Σκωτία 3 (-3)

Πράσινο Ακρωτήρι 2 (0)*

Βέλγιο 2 (0)*

ΛΔ Κονγκό 1 (-1)*

Σενεγάλη 0 (-3)*

*Έχουν παίξει δύο παιχνίδια