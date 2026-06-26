Οι πρώτοι έξι όμιλοι του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό και έχει αρχίσει να… αχνοφαίνεται το πώς θα δημιουργηθεί ο «χάρτης» των νοκ-άουτ!  

Η Γερμανία, αν και ηττήθηκε από το Εκουαδόρ (25/06, 2-1), είχε «κλειδώσει» την πρώτη θέση στον όμιλό της και θα περιμένει μία ομάδα, που θα τερματίσει στην τρίτη θέση. 

Η Ολλανδία κέρδισε την Τυνησία με 3-1 (26/06) και στα νοκ-άουτ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το Μαρόκο, σε μία δυνατή μονομαχία.  

Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία έμεινε στην ισοπαλία με τη Σουηδία (26/06, 1-1) και στους «32» θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. 

 

Αυστραλία και Ακτή Ελεφαντοστού εξασφάλισαν την τελευταία αγωνιστική και αυτές τις θέσεις τους στα νοκ-άουτ. Παρ’ όλα αυτά, περιμένουν ακόμη τον αντίπαλό τους.  

Πώς είναι ο «χάρτης» των νοκ-άουτ αυτή τη στιγμή:  

Γερμανία – Αντίπαλος 3CDF  

Πρώτος ομίλου Ι – Αντίπαλος 3DFG 

Νότια Αφρική – Καναδάς 

Ολλανδία – Μαρόκο 

Δεύτερος ομίλου Κ – Δεύτερος ομίλου L 

Πρώτος ομίλου Η – Δεύτερος ομίλου J 

ΗΠΑ – Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

Πρώτος ομίλου G – Αντίπαλος 3AHIJ 

Βραζιλία – Ιαπωνία  

Ακτή Ελεφαντοστού – Δεύτερος ομίλου I 

Μεξικό – Αντίπαλος 3CEH 

Πρώτος ομίλου L – Αντίπαλος 3ΕΙJK 

Αργεντινή – Δεύτερος ομίλου H  

Αυστραλία – Δεύτερος ομίλου G 

Ελβετία – Αντίπαλος 3EFGIJ 

Πρώτος ομίλου Κ – Αντίπαλος 3DEIJL 

Οι καλύτεροι τρίτοι του Μουντιάλ  

Αρκετό ενδιαφέρον έχει και η βαθμολογία που αφορά τις ομάδες που θα είναι στην τρίτη θέση.  

Αυτή τη στιγμή, μονάχα τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη θέση. Η μία είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.  

Την ίδια ώρα, Σουηδία και Εκουαδόρ τα κατάφεραν και θα είναι στη φάση των «32».  

Παραμένει «ανοιχτό» το σενάριο η Παραγουάη με τέσσερις βαθμούς να μείνει εκτός φάσης, αλλά αυτό θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες. 

Η βαθμολογία των καλύτερων τρίτων: 

  1. Σουηδία 4 (0) – Πήρε την πρόκριση
  1. Εκουαδόρ 4 (0) – Πήρε την πρόκριση
  1. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4 (-1) – Πήρε την πρόκριση
  1. Παραγουάη 4 (-2) 
  1. Κροατία 3 (-1)* 
  1. Νότια Κορέα 3 (-1) 
  1. Αλγερία 3 (-2)* 
  1. Σκωτία 3 (-3) 
  1. Πράσινο Ακρωτήρι 2 (0)* 
  1. Βέλγιο 2 (0)* 
  1. ΛΔ Κονγκό 1 (-1)* 
  1. Σενεγάλη 0 (-3)* 

*Έχουν παίξει δύο παιχνίδια 