Οι πρώτοι έξι όμιλοι του Μουντιάλ έχουν ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό και έχει αρχίσει να… αχνοφαίνεται το πώς θα δημιουργηθεί ο «χάρτης» των νοκ-άουτ!
Η Γερμανία, αν και ηττήθηκε από το Εκουαδόρ (25/06, 2-1), είχε «κλειδώσει» την πρώτη θέση στον όμιλό της και θα περιμένει μία ομάδα, που θα τερματίσει στην τρίτη θέση.
Η Ολλανδία κέρδισε την Τυνησία με 3-1 (26/06) και στα νοκ-άουτ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το Μαρόκο, σε μία δυνατή μονομαχία.
Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία έμεινε στην ισοπαλία με τη Σουηδία (26/06, 1-1) και στους «32» θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.
Αυστραλία και Ακτή Ελεφαντοστού εξασφάλισαν την τελευταία αγωνιστική και αυτές τις θέσεις τους στα νοκ-άουτ. Παρ’ όλα αυτά, περιμένουν ακόμη τον αντίπαλό τους.
Πώς είναι ο «χάρτης» των νοκ-άουτ αυτή τη στιγμή:
Γερμανία – Αντίπαλος 3CDF
Πρώτος ομίλου Ι – Αντίπαλος 3DFG
Νότια Αφρική – Καναδάς
Ολλανδία – Μαρόκο
Δεύτερος ομίλου Κ – Δεύτερος ομίλου L
Πρώτος ομίλου Η – Δεύτερος ομίλου J
ΗΠΑ – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Πρώτος ομίλου G – Αντίπαλος 3AHIJ
Βραζιλία – Ιαπωνία
Ακτή Ελεφαντοστού – Δεύτερος ομίλου I
Μεξικό – Αντίπαλος 3CEH
Πρώτος ομίλου L – Αντίπαλος 3ΕΙJK
Αργεντινή – Δεύτερος ομίλου H
Αυστραλία – Δεύτερος ομίλου G
Ελβετία – Αντίπαλος 3EFGIJ
Πρώτος ομίλου Κ – Αντίπαλος 3DEIJL
Οι καλύτεροι τρίτοι του Μουντιάλ
Αρκετό ενδιαφέρον έχει και η βαθμολογία που αφορά τις ομάδες που θα είναι στην τρίτη θέση.
Αυτή τη στιγμή, μονάχα τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη θέση. Η μία είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, Σουηδία και Εκουαδόρ τα κατάφεραν και θα είναι στη φάση των «32».
Παραμένει «ανοιχτό» το σενάριο η Παραγουάη με τέσσερις βαθμούς να μείνει εκτός φάσης, αλλά αυτό θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες.
Η βαθμολογία των καλύτερων τρίτων:
- Σουηδία 4 (0) – Πήρε την πρόκριση
- Εκουαδόρ 4 (0) – Πήρε την πρόκριση
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4 (-1) – Πήρε την πρόκριση
- Παραγουάη 4 (-2)
- Κροατία 3 (-1)*
- Νότια Κορέα 3 (-1)
- Αλγερία 3 (-2)*
- Σκωτία 3 (-3)
- Πράσινο Ακρωτήρι 2 (0)*
- Βέλγιο 2 (0)*
- ΛΔ Κονγκό 1 (-1)*
- Σενεγάλη 0 (-3)*
*Έχουν παίξει δύο παιχνίδια