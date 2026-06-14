Ο Τόνι Πόποβιτς είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την Αυστραλία στην «έκπληξη» απέναντι στην Τουρκία, λίγα χρόνια μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα.

Η Αυστραλία «σόκαρε» την Τουρκία στην πρεμιέρα του 4ου γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς επικράτησε με 2-0 (14/06) και έτσι, απέκτησε ισχυρό προβάδισμα εν όψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με σκόρερ τους Ιρανκούντα και Μέτκαλφ, οι Αυστραλοί πήραν τρεις κρίσιμους βαθμούς.

Πέρα από την έκπληξη του αποτελέσματος, πάντως, αξίζει να σταθούμε και στον άνθρωπο που «κρύβεται» πίσω από αυτήν. Και αυτό, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή, που πριν από μερικά χρόνια είχε περάσει και από τα μέρη μας!

Ο Τόνι Πόποβιτς βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Αυστραλίας από τον Σεπτέμβριο του 2024. Προηγουμένως, είχε περάσει τρία χρόνια στην Melbourne Victory.

Ο Αυστραλός τεχνικός, όμως, προτού επιστρέψει στην πατρίδα του, είχε δοκιμάσει την τύχη του και στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ξάνθης, την αγωνιστική περίοδο 2020-21, όταν βρισκόταν στη Super League 2.

Παρ΄όλα αυτά, η θητεία του αποδείχθηκε σύντομη. Μετά από μόλις εννέα ματς, με 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, αποτέλεσε «παρελθόν».

Credits: Eurokinissi

Πλέον, ο δρόμος του τον έφερε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ως προπονητή. Σε μία διοργάνωση, όπου είχε βρεθεί και ως μέλος του ρόστερ της Αυστραλίας το 2006, όταν είχε φτάσει μέχρι τη φάση των «16».