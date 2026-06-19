Ο Ισμαέλ Κονέ τραυματίστηκε σοβαρά από ένα τάκλιν του Ασίμ Μαντίμπο, ο οποίος έχει επαναλάβει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν…

Η αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ (19/06, 6-0) «στιγματίστηκε» από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ, έπειτα από ένα απρόσεκτο τάκλιν του Ασίμ Μαντίμπο.

Ο Καναδός χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, καθώς όπως έγινε γνωστό, έχει υποστεί κάταγμα κνήμης-περόνης.

Φυσικά, έπειτα από το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, ο Καταριανός αμυντικός χαφ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο 29χρονος παίκτης της Αλ Γουάκρα, που ανήκει στην Αλ Ντουχαΐλ ήταν εμφανώς σοκαρισμένος από όσα έγιναν. Μάλιστα, μετά το φινάλε επισκέφθηκε τα αποδυτήρια του Καναδά, ώστε να απολογηθεί.

Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαντίμπο προκαλεί σοβαρό τραυματισμό σε αντίπαλο.

Same player injured Neymar 2019 pic.twitter.com/q4S9QXsSYB — Buur⛰Dhaab( -_•)╦̵̵̿╤─ (@Somalilandaa) June 19, 2026

Πίσω στο 2019 είχε χτυπήσει τον Νεϊμάρ σε φιλικό ματς με τη Βραζιλία, στερώντας του τη συμμετοχή στο επερχόμενο Copa America, το οποίο τελικά κατέκτησε η «Σελεσάο», χωρίς εκείνον.