Το Αλγερία – Αυστρία (28/06, 3-3) εκτός από ένα συγκλονιστικό φινάλε χάρισε το απόλυτο «roller-coaster» στο Ιράν, που περίμενε να μάθει αν θα είναι εντός της φάσης των «32»!

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ έφτασε στο τέλος της. Πλέον, γνωρίζουμε όλες τις ομάδες που θα δηλώσουν «παρών» στη διοργάνωση!

Το ματς που «έσπασε» καρδιές ήταν το Αλγερία – Αυστρία (28/06, 3-3). Κι αυτό, γιατί εκτός από τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες υπήρχε ακόμα μία που είχε… έμμεσο ενδιαφέρον.

Αυτό ήταν το Ιράν που για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπόρεσε να «χωθεί» στη νοκ-άουτ φάση. Όμως, αξίζει να δούμε αναλυτικά πώς «επηρεάστηκε» η πορεία ανά λεπτά μέσα στο ματς.

H ισοπαλία ήταν εξ αρχής ένα αποτέλεσμα που δεν «βόλευε» τη χώρα από την Ασία. Στο 28’ η Αυστρία έκανε το 0-1. Ένα αποτέλεσμα που «πέταγε» εκτός την Αλγερία, αφού «έχανε» στη διαφορά των γκολ από το Ιράν.

Στο 45’ ήρθε η ισοφάριση, με τις δύο ομάδες που ήταν αντιμέτωπες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στην επόμενη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Αυστριακοί πήραν ξανά προβάδισμα στο 55ο λεπτό και το Ιράν «χαμογέλαγε».

Όμως, όχι για πάρα πολύ, αφού στο 60’ ο Ρίαντ Μάχρεζ έκανε το 2-2! Από το… πουθενά η Αλγερία στο 90+3’ πήγε να πάρει τη νίκη, αφού ο παίκτης της Αλ-Αχλί έκανε το 3-2 και το Ιράν ήταν στην επόμενη φάση!

Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι για τίποτα σίγουρος. Στο 90+6’ ο Σάσα Κάλαϊτζιτς λίγα δευτερόλεπτα αφότου μπήκε στο ματς έκανε το 3-3 και «πέταξε» εκτός τους Ασιάτες.

Σε ένα απόλυτο «roller-coaster» για την παρέα του Μεχντί Ταρέμι.