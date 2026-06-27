Ένας (ακραίος) συνδυασμός αποτελεσμάτων πρέπει να συμβεί για να κρατήσει τη Σκωτία ζωντανή στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αλλαγή στο φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η επέκταση αυτού, έχουν δώσει άλλη πνοή στη διαδικασία των ομίλων πριν μπει η διοργάνωση στο «ψητό» που είναι τα νοκ άουτ.

Οι οκτώ από τις 12 προνομιούχες θέσεις οδηγούν στα παιχνίδια «ζωής ή θανάτου» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Αμερικής όπου όλα μπορούν να συμβούν. Όχι όμως να συνεχίσει η Σκωτία που πέταξε την Εθνική Ελλάδος εκτός των τελικών. Ή και όχι;

Η παρέα του Ρόμπερτσον πήρε τους πρώτους της βαθμούς την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αϊτή και εναποθέτει τις ελάχιστες ελπίδες της τώρα αλλού, για να συμπληρωθεί το παζλ και να συμπεριληφθεί στους τυχερούς.

Για την ακρίβεια πρέπει να συμβούν πράματα και θάματα ούτως ώστε να προχωρήσει κι άλλο στον θεσμό η Σκωτία. Και ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων;

Να κερδίσει η Αυστρία την Αλγερία με δύο γκολ ή και περισσότερα και πάνω διαφοράς, η Γκάνα την Κροατία με τρία γκολ και πάνω ενώ ταυτόχρονα και το Ουζμπεκιστάν να έρθει ισόπαλο ή να επικρατήσει του Κονγκό.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μπορεί η «ελπίδα να πεθαίνει πάντοτε τελευταία», ωστόσο η αποστολή της Εθνικής Σκωτίας πρέπει να φτιάχνει βαλίτσες για επαναπατρισμό.