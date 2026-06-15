Ο Ντικ Άντβοκαατ «λύγισε» στην πρεμιέρα του Κουρασάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας τον Ότο Ρεχάγκελ.

Ο Ντικ Άντβοκαατ μπορεί να έχει βρεθεί ξανά σε Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά σίγουρα η πρεμιέρα του με το Κουρασάο στη διοργάνωση, απέναντι στη Γερμανία (14/06, 7-1), θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Σε ηλικία 78 ετών και 260 ημερών, ο Ολλανδός τεχνικός έγινε ο γηραιότερος που έχει βρεθεί σε πάγκο ομάδας, στην ιστορία του Μουντιάλ.

Όπως είναι λογικό, πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός και ο έμπειρος τεχνικός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του. Άλλωστε, πέρα από το συγκεκριμένο επίτευγμα, το γεγονός ότι κατάφερε να οδηγήσει μία χώρα σαν το Κουρασάο στην τελική φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί από μόνο του κάτι μοναδικό.

Dick Advocaat (78y 260d) becomes the oldest head coach in the history of the #FIFAWorldCup.



Like a fine wine.🍷 pic.twitter.com/qF8eAOoe2d — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

Το αξιοσημείωτο, πάντως, σε αυτό το τουρνουά είναι πως το συγκεκριμένο ρεκόρ έχει «σπάσει» συνολικά τρεις φορές! Εκτός του Άντβοκαατ, τόσο ο Μίροσλαβ Κούμπεκ (74 ετών και 284 ημερών) της Τσεχίας, όσο και ο Ούγκο Μπρόος (74 ετών και 62 ημερών) της Νότιας Αφρικής, ξεπέρασαν τον άνθρωπο που βρισκόταν στην κορυφή, για τέσσερα διαδοχικά τουρνουά.

Ο λόγος, φυσικά, για τον δικό μας Ότο Ρεχάγκελ. Ο Γερμανός τεχνικός, όταν είχε οδηγήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής το 2010, είχε γίνει αυτομάτως ο γηραιότερος προπονητής που βρέθηκε σε τελική φάση Μουντιάλ, σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών.

History is being made today by Dick Advocaat.



He rises to the top of the all-time FIFA World Cup rankings as the oldest manager ever (78 years, 260 days).



It's a record that's been broken three times already at this tournament! pic.twitter.com/SVNHMMRmLu — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 14, 2026

Πλέον, έστω και μετά από μία «βαριά» ήττα, ο Ντικ Άντβοκαατ κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση, ενώ με τις νέες ανακατατάξεις, ο Ρεχάγκελ είναι πια στην τέταρτη θέση!