Η Εθνική Νορβηγίας και οι παίκτες της γιόρτασαν με την ψυχή τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε μια αναμέτρηση γεμάτη θέαμα και γκολ, η Νορβηγία επικράτησε της Σενεγάλης με 3-2 (23/06), σφραγίζοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μαζί ακολουθεί και η Γαλλία που επικράτησε του Ιράκ με 3-0 (23/06). Οι Σκανδιναβοί τιμώρησαν τα αμυντικά κενά των Αφρικανών, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες έγιναν ένα με τους φιλάθλους τους στις εξέδρες, πανηγυρίζοντας με το εντυπωσιακό και πλέον viral «Viking row».

Στο χαρακτηριστικό αυτό τελετουργικό, που είναι εμπνευσμένο από τις σκανδιναβικές παραδόσεις της χώρας, οι οπαδοί κάθονται στις κερκίδες μιμούμενοι την κίνηση της κωπηλασίας, ενώ οι οργανωτές δίνουν τον ρυθμό με τύμπανα και το σύνθημα «ROW», κλείνοντας ιδανικά μια σπουδαία ποδοσφαιρική βραδιά.

Έτσι, ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκααρντ ανέλαβε τον ρόλο του οργανωτή με το τύμπανο, ενώ όλη η υπόλοιπη Εθνική Νορβηγίας ξεκίνησε να τραβά… κουπί!

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