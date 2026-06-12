Ένα γκολ που σήμαινε πάρα πολλά για τον ίδιο. Ένα γκολ που τον έκανε να δακρύσει, αλλά ο Ραούλ Χιμένες έχει πετύχει μεγαλύτερες νίκες στη ζωή του.

Το Μεξικό ξεκίνησε με το… δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κέρδισε με 2-0 τη Νότια Αφρική (12/06) και έδωσε «χαμογέλα» σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Το ματς «τελείωσε» οριστικά στο 67ο λεπτό, όταν και ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τότε ήταν και που ο επιθετικός της Γουλβς μάς «θύμισε» πως το ποδόσφαιρο είναι πολλά παραπάνω από ένα άθλημα.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής, με το που είδε την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα, ξέσπασε σε κλάματα και τα πρώτα δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του.

Κι αυτό, γιατί πέρασε μία ολόκληρη καριέρα έξι χρόνων από μπροστά του σαν flashback. Γυρνάμε πίσω στον Νοέμβριο του 2020 και σε ένα ματς της Γουλβς με την Άρσεναλ.

Ο Ραούλ Χιμένες πήδηξε για κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων του και όλα έμοιαζαν να είναι κανονικά. Ωστόσο, μία σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίς παραλίγο να του στερήσει τη ζωή.

Οι γιατροί δεν του έδιναν πάρα πολλές να συνεχίσει να ζει και πόσω μάλλον να παίζει στο πιο υψηλό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος διέψευσε τους πάντες.

Έναν χρόνο αργότερα, όχι μόνο επέστρεψε, αλλά παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο και την Premier League και από τότε φοράει μόνιμα ένα ειδικό προστατευτικό για το κεφάλι του!

Έζησε πολλά, αλλά ένα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο πάντα του έλειπε, και το πέτυχε σε μία ακόμα δύσκολη περίοδο της ζωής του. Τον περασμένο Μάρτιο «έχασε» τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του.

🇲🇽 Let's take a moment to appreciate the incredible comeback of Raúl Jiménez.



In 2020, while playing for Wolves against Arsenal, he suffered a near-fatal fractured skull and traumatic brain injury following a severe clash of heads with David Luiz.



In 2021, 336 days after the… pic.twitter.com/VFrHF5ac8k — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 11, 2026

Ο πατέρας του άφησε την τελευταία του πνοή και ένα μεγάλο «κενό» στην καρδιά του. Όμως, το γκολ του στο Μουντιάλ ήταν και για εκείνον. Μαζί με τα δάκρυα, ο Ραούλ Χιμένες έδειξε ψηλά τον ουρανό.

Σε ένα γκολ που ήταν μία ακόμα νίκη στην καριέρα του, στις πολλές που έχει «κερδίσει» μέχρι και σήμερα.