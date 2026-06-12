Μπορεί στις ΗΠΑ να θεωρούν ότι το Super Bowl είναι το παν, όμως όπως αποδείχθηκε, το Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει πραγματικό «πάταγο».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται ο «βασιλιάς των σπορ», σημειώνοντας ένα ασύλληπτο ρεκόρ τηλεθέασης που αφήνει πίσω του τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη.

Η πρεμιέρα της σπουδαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης κατάφερε να προσελκύσει το εντυπωσιακό νούμερο των 1,2 δισεκατομμυρίων τηλεθεατών παγκοσμίως.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ιστορική σημασία αν συγκριθεί με τα δεδομένα της αμερικανικής αγοράς, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει έναν κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό θεατών, συγκριτικά με τον μεγάλο τελικό του Super Bowl, ο οποίος ήταν περίπου στους 125 εκατομμύρια τηλεθεατές.

🚨 INSANE STAT! 🤩



The Shakira World Cup opener attracted 10x as many viewers as the Bad Bunny Super Bowl half time show. 💃🕺



Football is just the BIGGEST sport in the world. ⚽️ pic.twitter.com/m7QhhJDVvp — Polymarket FC (@PolymarketFC) June 12, 2026

Η κυριαρχία του ποδοσφαίρου, λοιπόν, μοιάζει αδιαμφισβήτητη, ακόμα και αν στις ΗΠΑ θεωρούν πως το Super Bowl είναι το παν.

Παρά τη θηριώδη διαφημιστική δύναμη και το εκτόπισμα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, η παγκόσμια απήχηση του Μουντιάλ επιβεβαιώνει ότι η καρδιά του αθλητισμού έχει την «στρογγυλή θεά» στο επίκεντρο.