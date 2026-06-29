Με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, διαμορφώθηκε το ταμπλό για τη φάση των «32», στην οποία προκρίθηκαν απευθείας οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.
Από εδώ και πέρα, ο δρόμος προς τον τελικό έχει ήδη «κλειδώσει» και πλέον, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο ζευγάρι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να εμφανιστεί στο φινάλε της διοργάνωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το «Football Meets Data» πραγματοποίησε χιλιάδες προσομοιώσεις για την εξέλιξη του τουρνουά, αναδεικνύοντας ως επικρατέστερο ζευγάρι για τον μεγάλο τελικό το Γαλλία – Αργεντινή, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει επανάληψη του τελικού του 2022.
Αν και το συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, οι προσομοιώσεις φέρνουν στο προσκήνιο και άλλους ισχυρούς συνδυασμούς μεταξύ κορυφαίων εθνικών ομάδων, όπως τα ζευγάρια Ισπανία – Αργεντινή, Γαλλία – Αγγλία, Αγγλία – Ισπανία και Βραζιλία – Γαλλία.
Τέλος, με μικρότερα αλλά υπαρκτά ποσοστά, ως πιθανοί φιναλίστ εμφανίζονται επίσης η Ολλανδία, η Γερμανία και η Πορτογαλία.