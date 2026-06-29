Το Football Meets Data ρίχνει στο «τραπέζι» το πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, διαμορφώθηκε το ταμπλό για τη φάση των «32», στην οποία προκρίθηκαν απευθείας οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.

Από εδώ και πέρα, ο δρόμος προς τον τελικό έχει ήδη «κλειδώσει» και πλέον, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο ζευγάρι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να εμφανιστεί στο φινάλε της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το «Football Meets Data» πραγματοποίησε χιλιάδες προσομοιώσεις για την εξέλιξη του τουρνουά, αναδεικνύοντας ως επικρατέστερο ζευγάρι για τον μεγάλο τελικό το Γαλλία – Αργεντινή, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει επανάληψη του τελικού του 2022.

🇫🇷 France v Argentina 🇦🇷 is currently the Final matchup that appears in the highest number of simulations.



It would be a repeat of the 2022 World Cup final.



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/Plh4RVDrQ9 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 29, 2026

Αν και το συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, οι προσομοιώσεις φέρνουν στο προσκήνιο και άλλους ισχυρούς συνδυασμούς μεταξύ κορυφαίων εθνικών ομάδων, όπως τα ζευγάρια Ισπανία – Αργεντινή, Γαλλία – Αγγλία, Αγγλία – Ισπανία και Βραζιλία – Γαλλία.

Τέλος, με μικρότερα αλλά υπαρκτά ποσοστά, ως πιθανοί φιναλίστ εμφανίζονται επίσης η Ολλανδία, η Γερμανία και η Πορτογαλία.