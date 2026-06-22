Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι κατάφεραν να κάνουν κάτι, που δεν έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε έναν αγώνα που έληξε ισόπαλος με 2-2 (22/06), το Πράσινο Ακρωτήρι απέδειξε απέναντι σε μια ακόμη παραδοσιακή δύναμη ότι η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι απλώς τυπική, την ώρα που η Ουρουγουάη προβλημάτισε ξανά με την απόδοσή της.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναμέτρηση στο Μαϊάμι απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής των Φερνάντο Μουσλέρα και Βοζίνια.

40 – El uruguayo Fernando Muslera (40 años y 5 días) y Verde Vozinha (40 años y 18 días), de Cabo Verde, se van a convertir en el primer par de jugadores de más de 40 años en titularizar en un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Experiencia. pic.twitter.com/I78fp4FMOx — OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026

Οι δύο τερματοφύλακες, έχοντας κλείσει πρόσφατα τα 40 τους χρόνια, συνέθεσαν το πρώτο δίδυμο ποδοσφαιριστών στην ιστορία του θεσμού, που είναι άνω των 40 ετών, και τίθενται αντιμέτωποι σε έναν αγώνα Μουντιάλ.

Σίγουρα, πρόκειται για ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο, που ήρθε να προστεθεί στα ιδιαίτερα κατορθώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.