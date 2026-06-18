Η Γκάνα ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Mπορεί όλα τα «φώτα» να έχουν πέσει στον Καλέμπ Γιρένκι, αλλά μεγάλο ρόλο «έπαιξε» η «μεταμόρφωση» του Αντουάν Σεμένιο.

Kαι η Γκάνα ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αλήθεια είναι πως οι Αφρικανοί δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στον Παναμά (18/06, 1-0).

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις μπόρεσαν να «ξεκολλήσουν», με τον Καλέμπ Γιερεκίνι να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την εθνική του!

Παρ’ όλα αυτά, πιθανότατα δεν θα είχε έρθει αυτό το αποτέλεσμα, αν δεν είχαμε τη «μεταμόρφωση» του Αντουάν Σεμένιο.

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι ήταν σχεδόν… απαρατήρητος, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, αφού ακούμπησε την μπάλα ΜΟΝΑΧΑ οκτώ φορές! Μπορεί να μην είχε κάποιο ιδιαίτερο λάθος, αλλά έμοιαζε να είναι τελείως εκτός αγώνα, αφού έπαιρνε ελάχιστες προσπάθειες.

Στο δεύτερο μέρος όλα άλλαξαν, με τον Γκανέζο εξτρέμ να είναι πολύ πιο δραστήριος. Το αποτέλεσμα;

Τελείωσε την αναμέτρηση με 36 επαφές, έχοντας 86% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (18/21), ενώ μία από αυτές «μεταφράστηκε» και ως «κλειδί».

Antoine Semenyo in the first half vs Panama:



Accurate passes – 5/5 (100%)

Passes in opposition half – 3/3 (100%)

Passes in own half – 2/2 (100%)

Touches – 8

Dribbles (successful) – 0 (0)

Possession lost – 2



Antoine Semenyo after 80 mins vs Panama:



Accurate passes – 10/11… pic.twitter.com/Uzp1bvh7qG — CITI FM 97.3 (@Citi973) June 18, 2026

Μάλιστα, από δικιά του προσπάθεια ξεκίνησε η αντεπίθεση, από όπου ήρθε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Στις καθυστερήσεις πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και πέρασε επιτυχημένα την μπάλα στον Μπράντον Τόμας-Ασάντε, που είχε την ασίστ!

Παράλληλα, Είχε 1/1 επιτυχημένο τάκλιν, 4/9 κερδισμένες μονομαχίες, ενώ και δύο σουτ. Σε μία εμφάνιση που «σώθηκε» από τα όσα έκανε στο δεύτερο ημίχρονο

Σε μία πραγματική «μεταμόρφωση» που μπορεί να μην «φαίνεται», αλλά σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη νίκη της Γκάνας!