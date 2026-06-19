Αν και τα… χρειάστηκε, το Μεξικό εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κιμ και επικράτησε με 1-0 (19/06) της Νότιας Κορέας, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σε αυτό το ματς για τη 2η αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε ως βασικός για το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα είχε επίσης χρόνο συμμετοχής, περνώντας ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.
Αρχικά, ο ακραίος μπακ του «Δικεφάλου του Βορρά» έμεινε στον αγωνιστικό χώρο ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Από εκεί και πέρα, είχε 3 επανακτήσεις μπάλας, δύο πετυχημένες ντρίμπλες και 1 κλέψιμο. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, μετρώντας 25/27 πάσες, ενώ μετέφερε την μπάλα μπροστά σε 6 περιπτώσεις.
Από την άλλη πλευρά, ο μέσος της ΑΕΚ, όπως είναι λογικό, δεν μπόρεσε να κάνει πολλά στα λίγα λεπτά που πάτησε στο χορτάρι. Είχε μόλις 8 επαφές με την μπάλα, με 3/3 πάσες, 1 ανάκτηση κατοχής και 1 κόψιμο.
Πλέον, το Μεξικό των Σάντσες και Πινέδα έφτασε στους 6 βαθμούς, σε όμιλο με Νότια Κορέα, Τσεχία και Νότια Αφρική, όντας στην κορυφή. Η τρίτη και τελευταία αγωνιστική είναι απέναντι στους Τσέχους (25/06, 4:00).