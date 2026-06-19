Το Μεξικό έκλεισε θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Χόρχε Σάντσες και Ορμπελίν Πινέδα να έχουν χρόνο συμμετοχής.

Αν και τα… χρειάστηκε, το Μεξικό εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κιμ και επικράτησε με 1-0 (19/06) της Νότιας Κορέας, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε αυτό το ματς για τη 2η αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε ως βασικός για το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα είχε επίσης χρόνο συμμετοχής, περνώντας ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.

Αρχικά, ο ακραίος μπακ του «Δικεφάλου του Βορρά» έμεινε στον αγωνιστικό χώρο ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Από εκεί και πέρα, είχε 3 επανακτήσεις μπάλας, δύο πετυχημένες ντρίμπλες και 1 κλέψιμο. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, μετρώντας 25/27 πάσες, ενώ μετέφερε την μπάλα μπροστά σε 6 περιπτώσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο μέσος της ΑΕΚ, όπως είναι λογικό, δεν μπόρεσε να κάνει πολλά στα λίγα λεπτά που πάτησε στο χορτάρι. Είχε μόλις 8 επαφές με την μπάλα, με 3/3 πάσες, 1 ανάκτηση κατοχής και 1 κόψιμο.

Πλέον, το Μεξικό των Σάντσες και Πινέδα έφτασε στους 6 βαθμούς, σε όμιλο με Νότια Κορέα, Τσεχία και Νότια Αφρική, όντας στην κορυφή. Η τρίτη και τελευταία αγωνιστική είναι απέναντι στους Τσέχους (25/06, 4:00).