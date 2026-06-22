Μπορεί να πέρασαν αρκετές «εκδόσεις» του Μουντιάλ, αλλά η Αίγυπτος κατάφερε να πετύχει την πρώτη της νίκη, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνει ό,τι ξέρει καλύτερα!

Μία μοναδική στιγμή για την Αίγυπτο! Μπορεί πολλές «εκδόσεις» του Μουντιάλ να έχουν περάσει, αλλά ποτέ της δεν είχε καταφέρει να πάρει την πρώτη της νίκη.

Παρ’ όλα αυτά, τα πάντα άλλαξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Ιουνίου. Η χώρα της Αφρικής κατάφερε να επικρατήσει της Νέας Ζηλανδίας (1-3) και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ που πήρε την πατρίδα του από το… χέρι και την «οδήγησε» στη νίκη.

Η αλήθεια είναι πως έχουμε δει αρκετές ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να διαχειριστούν την πίεση, μίας τόσο μεγάλης διοργάνωσης. Όμως, στην περίπτωση του «Φαραώ» αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση!

Ένας «Φαραώ» που φωνάζει πάντα «παρών»

Το 2018 η Αίγυπτος μπόρεσε να πετύχει μία τεράστια πρόκριση, για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα γήπεδα της Ρωσίας.

Η πρεμιέρα με την Ουρουγουάη δεν είχε τον Μοχάμεντ Σαλάχ, αφού είχε τραυματιστεί, στον τελικό του Champions League, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, ο -τότε- παίκτης της Λίβερπουλ «έσφιξε» τα δόντια και έπαιξε απέναντι σε Ρωσία και Σαουδική Αραβία.

Η Αίγυπτος πέτυχε μονάδα δύο γκολ στις δύο της ήττες, όμως, τα δύο της τέρματα είχαν ίδιο ονοματεπώνυμο: Μοχάμεντ Σαλάχ!

Πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα και στη φετινή διοργάνωση. Στην πρεμιέρα, ο «Φαραώ» είχε την ασίστ για το τέρμα του Εμάμ Ασχούρ, στην ισοπαλία με το Βέλγιο (15/06, 1-1).

Κόντρα στη Νέα Ζηλανδία ο «Μο» ήταν ξανά απίθανος, είχε ένα γκολ και ένα «σερβίρισμα», συνεχίζοντας το απίθανο σερί του! Κι αυτό, γιατί μετράει πέντε συμμετοχές σε γκολ της ομάδας, σε τέσσερις αναμετρήσεις, δηλώνοντας πάντα «παρών» σε όσα ματς έχει παίξει!

Μένει να φανεί, το πότε και αν θα σταματήσει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, που με την εθνική του στο Μουντιάλ παίρνει «φωτιά».