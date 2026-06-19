Γιατί το Ελβετία-Βοσνία ήταν ένα ιστορικό ματς για το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η Ελβετία έκανε… πάρτι κόντρα στη Βοσνία, επικρατώντας με 4-1 (18/06), στη 2η αγωνιστική του 2ου γκρουπ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ωστόσο, αν και το σκορ είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι πως τα πάντα στο ματς άργησαν να συμβούν. Για την ακρίβεια, η ιστορία της αναμέτρησης «γράφτηκε» από το 74ο λεπτό και έπειτα!

Τότε, ο Μανζαμπί έγραψε το 1-0 για τους Ελβετούς, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Μουχαρέμοβιτς άφησε τη Βοσνία με παίκτη λιγότερο.

Από εκεί και έπειτα, η πλάστιγγα έγειρα ολοκληρωτικά υπέρ των Ελβετών. Βάργκας και Μανζαμπί έγραψαν το 3-0, ενώ ο Μάχμιτς μείωσε προσωρινά για τους Βόσνιους, πριν έρθει ο Τζάκα για να διαμορφώσει το τελικό σκορ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Η αλήθεια είναι πως, η συγκεκριμένη έκβαση, είναι πρωτόγνωρη σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ποτέ ξανά στην ιστορία της διοργάνωσης δεν είχαν επιτευχθεί πέντε γκολ, μετά το 70ο λεπτό της αναμέτρησης!

Κι όμως, Ελβετία και Βοσνία κατάφεραν να… πατήσουν γκάζι στο φινάλε, γράφοντας ιστορία!