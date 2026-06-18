Ο Χάρι Κέιν μοιάζει με… τρελό φορτηγό τα τελευταία χρόνια, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, ανέβηκε και σε μία ιδιαίτερη «κορυφή» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ένα «γεμάτο» παιχνίδι, η Αγγλία πήρε μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Κροατία (17/06, 4-2), έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν.

Ο Άγγλος επιθετικός δείχνει πως συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Γενικότερα, από την στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου μοιάζει να τρέψει δίχως… φρένα.

Μερικοί αριθμοί αρκούν για να επιβεβαιώσουν του λόγου το αληθές. Από τον Αύγουστο του 2023, όταν έγινε κάτοικος Βαυαρίας, έως σήμερα, ο 32χρονος στράικερ έχει συμμετοχή σε 201 γκολ, στα 178 παιχνίδι που έχει αγωνιστεί, είτε με την Μπάγερν, είτε με την Εθνική Αγγλίας!

Συγκεκριμένα, έχει βρει δίχτυα σε 169 περιπτώσεις, ενώ έχει μοιράσει και 32 ασίστ σε συμπαίκτες του.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: Harry Kane becomes England BEST SCORER EVER at the World Cup with 10 goals in 12 games! 🤖



He’s level with English legend Gary Lineker. pic.twitter.com/TFSdrcbhG7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Παράλληλα, έφτασε τα 10 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 12 συμμετοχές που έχει πραγματοποιήσει. Αυτό σημαίνει πως ισοφάρισε τον Γκάρι Λίνεκερ, ενώ ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει σκοράρει 8 φορές.

Τέλος, υπάρχει και μία ιδιαίτερη πρωτιά στην ιστορία των Μουντιάλ, που έκανε δική του ο Χάρι Κέιν. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι απέναντι στους Κροάτες, έφτασε συνολικά τα 5 στα Παγκόσμια Κύπελλα. Κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό.