Η ιστορική συμμετοχή του Ουζμπεκιστάν δεν «συνδυάστηκε» με νίκη, αλλά ο Φάμπιο Καναβάρο μπόρεσε να πετύχει κάτι ξεχωριστό!

Το Ουζμπεκιστάν ήταν η τελευταία ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έκανε ντεμπούτο. Παρ’ όλα αυτά, στην ιστορική της συμμετοχή δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι, αφού ηττήθηκε με 3-1 από την Κολομβία (18/06).

Το «πρόσωπο» των Ασιατών δεν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, αλλά ο προπονητής της ομάδας. Κι αυτό, γιατί μιλάμε για τον Φάμπιο Καναβάρο.

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να «πιάσει» την πρώτη του τόσο μεγάλη δουλειά, σε μία εθνική ομάδα. Η μοναδική του εμπειρία ήταν μονάχα δύο ματς στην Κίνα, όταν και είχε καθίσει στον πάγκο της ως υπηρεσιακός.

Οι μήνες πέρασαν και το πρώτο μεγάλο «τεστ», μετά την πρόκριση στην τελική φάση ήρθε. Μπορεί όχι με το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον ο Φάμπιο Καναβάρο μπόρεσε να πετύχει έναν μοναδικό «συνδυασμό»!

Ποιος είναι αυτός; Χρυσή Μπάλα και συμμετοχή σε Μουντιάλ ως παίκτης και προπονητής!

Οι «Φάμπιο Καναβάρο» πριν τον Φάμπιο Καναβάρο

Η λίστα είναι πάρα πολύ μικρή, καθώς ακόμα τρεις τα έχουν καταφέρει! Ποιοι είναι αυτοί;

Προφανώς, ο ένας είναι ο Φραντς Μπέκενμπαουερ. Ένας παίκτης-ηγέτης για τη Δυτική Γερμανία που κατέκτησε μαζί της το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974!

Μάλιστα, το κατάφερε και ως προπονητής 16 χρόνια αργότερα, από τη δικιά του μεγάλη επιτυχία, ενώ το «παλμαρέ» του είχε και δύο Χρυσές Μπάλες.

Abbosbek Fayzullaev in the right place at the right time to score Uzbekistan's first World Cup goal 🇺🇿 pic.twitter.com/QWmihA8UO6 — B/R Football (@brfootball) June 18, 2026

Επόμενος είναι ένας άνθρωπος αρκετά γνωστός στην Ελλάδα. Ο Όλεγκ Μπλαχίν είχε συμμετάσχει σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα ως παίκτης για τη Σοβιετική Ένωση, ενώ είχε διατελέσει και προπονητής της Ουκρανίας στη «μεγάλη σκηνή».

Κι ενώ όλα είχαν αρχίσει στα μέρη μας, αφού τα πρώτου προπονητικά βήματα έγιναν σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ιωνικό, και μάλιστα κατέκτησε και ένα Κύπελλο Ελλάδας!

𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒃𝒖𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 🇺🇿



Uzbekistan have arrived at the #FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/zM9WJ1H8OI — #AsianCup2027 (@afcasiancup) June 17, 2026

Τελευταίος της λίστας, πριν τον Φάμπιο Καναβάρο, είναι ο σπουδαίος, Μάρκο Φαν Μπάστεν. Ο Ολλανδός «κίλερ» είχε παίξει μονάχα σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ έχει κατακτήσει τρεις φορές τη Χρυσή Μπάλα.

Στην προπονητική του καριέρα ήταν προπονητής της Ολλανδίας στο Μουντιάλ του 2006, έχοντας και αυτός έναν «τρελό συνδυασμό», που ελάχιστοι έχουν καταφέρει!