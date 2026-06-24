Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στάθηκε σε μία ατάκα του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν.

Η Πορτογαλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, επικρατώντας με 5-0 και εξασφάλισε έτσι τη θέση της στους «32» της διοργάνωσης.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο 41χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Ο Πορτογάλος σταρ, κοιτώντας τον τηλεοπτικό φακό φώναξε «Επέστρεψα!», ενώ μετά τη λήξη του αγώνα δήλωσε με νόημα πως η ατάκα του είχε ως στόχο να θυμίσει στους επικριτές του να συνεχίσουν τα σχόλια εναντίον του.

Η κίνηση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος από τη θέση του αναλυτή στο Fox Sports σχολίασε ειρωνικά την εμφάνιση της Πορτογαλίας, τονίζοντας πως η ομάδα θα μπορούσε να είχε βάλει ακόμα περισσότερα γκολ και συμπληρώνοντας πως δεν κατάλαβε τον λόγο της δήλωσης του Ρονάλντο, μιας και ο ίδιος θεωρεί ότι ο Πορτογάλος δεν είχε «φύγει» ποτέ.

Χαρακτηριστικά, ο Σουηδός θρύλος ανέφερε: «Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ, δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε».