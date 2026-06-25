Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Χόρχε Σάντσες για το Μεξικό, απέναντι στην Τσεχία.

Ο Χόρχε Σάντσες πραγματοποίησε μία «γεμάτη» εμφάνιση για το Μεξικό, στο φινάλε του Group A, κόντρα στην Τσεχία (25/06, 0-3), αναδεικνύοντας τα επιθετικά του χαρίσματα.

Οι Μεξικανοί έκαναν το 3/3 και έφτασαν τους 9 βαθμούς, τερματίζοντας στην κορυφή του ομίλου, πάνω από Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.

Το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και η αλήθεια είναι πως αποτέλεσε έναν εκ των πρωταγωνιστών του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

Αρχικά, ο Χόρχε Σάντσες είχε την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Μεξικού. Πέρα από αυτό, όμως, είχε συνολικά 3 πάσες-κλειδιά, ενώ δημιούργησε και 2 μεγάλες ευκαιρίες. Παράλληλα, μέτρησε 97% ακρίβεια στις πάσες του, έχοντας 33/34 εύστοχες, ενώ έκανε και ένα σουτ στον στόχο!

Συνολικά, διένυσε με την μπάλα 65.5 μέτρα, κέρδισε 1 φάουλ και είχε 1/2 επιτυχημένες ντρίμπλες.

Όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, μέτρησε 1/2 πετυχημένα τάκλιν, είχε 2 κλεψίματα, αλλά και 4 επανακτήσεις της μπάλας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ είχε μία αρκετά «γεμάτη» εμφάνιση κόντρα στους Τσέχους.