Η Αγγλία κατάφερε κάτι που μοιάζει… πρωτόγνωρο για εκείνη και γύρισε το «ρολόι» 60 ολόκληρα χρόνια πίσω.

Η Αγγλία έφερε… τούμπα το ματς με τον Κονγκό (01/07, 2-1), χάρη στον «μαγικό» Χάρι Κέιν και έτσι, συνεχίζει το ταξίδι της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Αν και οι Κονγκολέζοι ήταν αξιόμαχοι και είχαν ευκαιρίες να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, στο φινάλε δύο τέρματα από τον χαρισματικό επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου ήταν αρκετά, για να δώσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση στα «Τρία Λιοντάρια».

Ο Σιπένγκα άνοιξε το σκορ για το Κονγκό μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, την στιγμή που οι Άγγλοι έδειχναν να έχουν μπλοκάρει επιθετικά. Κι όμως, ο Χάρι Κέιν δήλωσε ξανά «παρών», με γκολ στο 75′ και στο 86′, λύνοντας με τον τρόπο αυτό τον «γόρδιο δεσμό».

Πάντως, η Αγγλία σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη στις ανατροπές. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε ένα παιχνίδι, στο οποίο είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια.

Για την ακρίβεια, για να εντοπίσουμε το τελευταίο παιχνίδι που η Αγγλία επικράτησε των αντιπάλων της με ανατροπή, σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, χρειάζεται να επιστρέψουμε στον τελικό του 1966! Τότε, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στη Δυτική Γερμανία.