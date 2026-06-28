Ο Χάμες Ροντρίγκες θύμισε κόντρα στην Πορτογαλία τον παλιό, καλό του εαυτό.

Ο Χάμες Ροντρίγκες ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Κολομβίας, στο ματς με την Πορτογαλία (28/06, 0-0), που «έκλεισε» τη φάση των ομίλων.

Αν και οι Λατινοαμερικάνοι ήταν καλύτεροι, δεν μπόρεσαν να πετύχουν το γκολ που θα τους χαρίσει τη νίκη. Αυτό, πάντως, δεν είχε τόσο σημασία τελικά, αφού κατάφεραν να πάρουν την πρωτιά στον όμιλό τους.

Στα αξιοσημείωτα, όμως, ήταν σίγουρα η εμφάνιση του αρχηγού της Εθνικής Κολομβίας. Και αυτό, διότι απέναντι στην παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο, θύμισε κάτι από τη «μαγεία» του παρελθόντος.

Στα 76 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Χάμες Ροντρίγκες ήταν εκείνος που αποτέλεσε τον κινητήριο «μοχλό» στην επίθεση των Κολομβιανών. Συνολικά, πραγματοποίησε 86 επαφές με την μπάλα, φτάνοντας σε 3 τελικές προσπάθειες.

Παράλληλα, ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού είχε 2/2 πετυχημένες ντρίμπλες, 1 κερδισμένο φάουλ και διένυσε με την μπάλα συνολικά 57.4 μέτρα.

Όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι, η συνεισφορά του Χάμες δεν σταμάτησε σε αυτά. Μέτρησε 65/72 ακριβείς πάσες (90%), αλλά και 6/7 εύστοχες μακρινές μεταβιβάσεις, ενώ είχε και πέντε πάσες-κλειδιά προς την αντίπαλη άμυνα!

Από εκεί και πέρα, ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός κέρδισε τις 3 από τις 7 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα, ενώ ανέκτησε την κατοχή σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις.

Γενικότερα, αν και τα τελευταία χρόνια ο Χάμες είναι μακριά από τον καλό του εαυτό, όταν φορά τη φανέλα με το εθνόσημο της χώρας του, θυμίζει σχεδόν πάντα την καλύτερή του εκδοχή. Αυτό συνέβη και στην αναμέτρηση με τους Πορτογάλους, με την Κολομβία να συνεχίζει στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ούσα αήττητη στη φάση των ομίλων, με δύο νίκες και μία ισοπαλία.