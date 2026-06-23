Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπήκε «δαιμονισμένος» στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη φαίνεται πως… απειλεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Εθνικής Νορβηγίας.

Οι «Βίκινγκ» μοιάζουν ασταμάτητοι και, δίχως αμφιβολία, ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την επιτυχία τους είναι ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Νορβηγοί επικράτησαν της Σενεγάλης με 3-2 (23/06) και έτσι, «σφράγισαν» την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού διπλασίασαν τις νίκες τους στον όμιλο και έφτασαν τους 6 βαθμούς.

🇳🇴 | A modern Norse god



Most goals scored for Norway in #FIFAWorldCup history:



🥇 4 – Erling Haaland 🆕

🥈 2 – Kjetil-Andre Rekdal



Two appearances was all it took. 😭 pic.twitter.com/6XihYJwXQy — Sofascore Football (@Sofascore) June 23, 2026

Για ακόμα μία φορά, ο Χάαλαντ σκόραρε δις, όπως ακριβώς είχε πράξη και στην αναμέτρηση κόντρα στο Ιράκ. Έτσι λοιπόν, μέσα σε δύο μόλις παιχνίδια σε τελική φάση Μουντιάλ, έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νορβηγίας στη διοργάνωση.

Παράλληλα, όμως, ο Νορβηγός «killer» βρίσκεται στο… κυνήγι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν και τους χωρίζουν 21 παιχνίδια σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού ο Πορτογάλος θρύλος έχει φτάσει το «κοντέρ» στα 23 ματς και συνεχίζει, η διαφορά των γκολ του, πλέον, δεν είναι και τόσο μεγάλη.

Για την ακρίβεια, ακόμα κι αν ο Χάαλαντ έχει μόλις το… 9% περίπου των αγώνων του 41χρονου σταρ σε τελική φάση Μουντιάλ, έχει καταφέρει να πετύχει το 50% των γκολ του! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι στα 8 γκολ, ενώ από την άλλη ο Νορβηγός έφτασε ήδη στα 4!

Πρόκειται για εντυπωσιακούς αριθμούς και σίγουρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε πού να μπει το «στοπ», στην ξέφρενη πορεία του ηγέτη της Νορβηγίας στο φετινό τουρνουά.