Ο Αγιούμπ Μπουαντί αποτέλεσε ένα όνομα-έκπληξη στην ενδεκάδα του Μαρόκου, όμως με την εμφάνισή του κόντρα στη Βραζιλία, έδειξε πως ήρθε για να μείνει.

Ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, προπονητής του Μαρόκου, έριξε κατευθείαν στα… βαθιά τον 18χρονο Αγιούμπ Μπουαντί και, βάσει όσων είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, δικαιώθηκε.

Η ενδεκάδα των Μαροκινών απέναντι στη Βραζιλία, στο εναρκτήριο παιχνίδι τους στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε μία μεγάλη έκπληξη στον χώρο του κέντρο. Εκεί, όπου τοποθετήθηκε ένας ποδοσφαιριστής, που ουσιαστικά δεν είχε φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο σε επίσημο ματς!

Ο νεαρός αμυντικός χαφ, γεννημένος τον Οκτώβριο του 2007, είχε αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Από την Κ16 έως και την Κ21. Τον περασμένο Μάιο, όμως, αποφάσισε να μην εκπροσωπήσει τη χώρα στην οποία γεννήθηκε, αλλά να παίξει για την πατρίδα από όπου κατάγεται.

Έτσι, ο Αγιούμπ Μπουαντί είχε συμμετοχή σε τρία φιλικά παιχνίδια με την Εθνική Μαρόκου και συμπεριελήφθη στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Το «μυθικό» ματς με τη Βραζιλία

Ο 18χρονος χαφ που αγωνίζεται στη Λιλ απέδειξε έμπρακτα, γιατί η χρηματιστηριακή του αξία, βάσει Transfermartk, βρίσκεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Απέναντι στη «Σελεσάο» ήταν εντυπωσιακός, «σβήνοντας» πολλούς από τους Βραζιλιάνους αστέρες.

Αν και αυτό δεν πρέπει να εκπλήσσει. Άλλωστε, μετρά ήδη 96 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Λιλ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League).

Μια ματιά στους αριθμούς του Μπουαντί αρκεί, λοιπόν, για να διαπιστώσεις κανείς πως ήταν «αδιαπέραστο τείχος» στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Αρχικά, μέτρησε 91% ακρίβεια στις πάσες του, με 60/66, ενώ είχε 3/5 επιτυχημένες ντρίμπλες. Παράλληλα, διένυσε με την μπάλα συνολικά 59.7 μέτρα, είχε 2 κερδισμένα φάουλ και κέρδισε τις 9 από τις 15 μονομαχίες που έδωσε, σε έδαφος και αέρα!

Ενώ ακόμα, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 6 περιπτώσεις, είχε 5 επιτυχημένες παρεμβολές και «καθάρισε» ακόμα μία φάση για την άμυνα της ομάδας του.

18-year-old Ayyoub Bouaddi in his WC debut vs Brazil:



-91% pass accuracy (60/66)

-100% pass accuracy in the final third (16/16)

-6 ball recoveries

-5 interceptions

-9 duels won



A star is born 💫 pic.twitter.com/jLvbHA85R1 — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2026

Οι «ματιές» της Άρσεναλ

Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ο Αγιούμπ Μπουαντί έχει ήδη προσελκύσει τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ δείχνει διατεθειμένη να κάνει κίνηση, ώστε να αποκτήσει τον 18χρονο ποδοσφαιριστή της Λιλ. Ο ίδιος, όπως είναι λογικό, μοιάζει να ενδιαφέρεται πολύ για μία μετακίνηση στους «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα.

🚨 Arsenal have been working on a deal for Ayyoub Bouaddi for several months.



The Gunners have made it clear to the 18-year-old that he would play an important role in their project, with the midfielder understood to be open to the move.



Lille are demanding around €70M for… pic.twitter.com/kvGv22qjGC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 13, 2026

Παρ’ όλα αυτά, οι Γάλλοι αξιώνουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, τη δεδομένη χρονική στιγμή ζητούν ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον παραχωρήσουν.

Δίχως αμφιβολία, ο Μπουαντί ήρθε για να μείνει. Και πλέον, έχοντας κάνει ήδη μία σπουδαία αρχή, ετοιμάζεται να «συστηθεί» στο παγκόσμιο κοινό.