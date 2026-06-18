Μία συγκλονιστική στιγμή, με τον πατέρα του Λουίς Ντίας, να προσεύχεται πριν το Ουζεμπκιστάν – Κολομβία (18/06, 1-3), για να δει τον γιο του να παίζει. Και όσα «ήθελε» ήρθαν και με το παραπάνω λίγο αργότερα…

Ο Λουίς Ντίας έκανε «πάρτι» στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Η Κολομβία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, έπειτα από 2018, και το οφείλει σε έναν μεγάλο βαθμό στον παίκτη της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έκανε το ντεμπούτο του, με ένα γκολ, μία ασίστ, ένα δοκάρι και μία εμφάνιση που είχε τα… πάντα, απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (18/06, 1-3)!

Προφανώς, στο τέλος της αναμέτρησης ήταν ο MVP, σε ένα τρόπαιο που έκανε πάρα πολύ χαρούμενο και τον πατέρα του.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο με τον Μανέ Ντίας, να προσεύχεται στο κρεβάτι με τη φανέλα του γιου του.

Ο λόγος; Ήθελε απλά να τον δει να παίζει στη «μεγάλη σκηνή», για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Luis Diaz father praying for his son before their world cup match against Uzbekistan.



Luis Diaz scored and assisted in the match. 🔥🔥 pic.twitter.com/2lWhvfO23L — ABLAZE FOR GOD🔥 (@AFG_0007) June 18, 2026

Τελικά, τα όσα «ζήτησε» έγιναν πραγματικότητα, αφού ο εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά έκανε ό,τι ήθελε! Κι όχι μόνο αυτό, αφού κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Κολομβίας, με γκολ και ασίστ σε ένα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι δύο τους είχαν μία τρυφερή στιγμή, καθώς ο Λουίς Ντίας κρατώντας τον πατέρα του αγκαλιά.

Luis Diaz with his family after his Man of the match performance against Uzbekistan in their World Cup opening game…. His father is so proud of him❤️❤️ pic.twitter.com/1H2RT3eBvN — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 18, 2026

Σε μία σχέση αγάπης που έχει περάσει από πολλές δυσκολίες. Μην ξεχνάμε πως το 2023 είχαν απαγάγει τους δύο γονείς του παίκτη της Μπάγερν Μονάχου. Η μητέρα του γύρισε σύντομα, αλλά ο πατέρας του δεν μπόρεσε.

Τότε, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πήγε στην Κολομβία, για να «πιέσει» την Κυβέρνηση της χώρας να βρουν τον πατέρα του. Τελικά, 12 ημέρες αργότερα είχαμε την επανασύνδεση.

Και ούτε τέσσερα χρόνια αργότερα, έζησαν μαζί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο…