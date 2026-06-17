Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να αποδεικνύει πως η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου «κυλά» στο… αίμα του.
Η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του Μουντιάλ (16/06, 3-1), χάρη σε δύο τέρματα του αρχηγού της και ένα ακόμα από τον Μπαρκολά.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως, είχε ιστορική «χροιά» για τον Γάλλο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αρχικά, έφτασε τα 58 γκολ με τους «μπλε» και κάπως έτσι, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.
Από εκεί και πέρα, έφτασε τα 14 γκολ σε 15 συμμετοχές σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου και έφτασε επίσης στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας της Γαλλίας. Παράλληλα, «κυνηγά» την πρωτιά και για τον all-time πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, εκεί όπου βρίσκεται ο Μίροσλαβ Κλόζε, παρέα με τον Λιονέλ Μέσι από τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06). Αμφότεροι έχουν 16 τέρματα.
Ωστόσο, πέραν όλων των ρεκόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε σε ένα μοναδικό επίτευγμα, στην ιστορία των Μουντιάλ. Κόντρα στη Σενεγάλη κατάφερε να κάνει κάτι, που δεν έχει επαναληφθεί από κανέναν.
Ο 27χρονος επιθετικός έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει δύο ή περισσότερα τέρματα σε πέντε διαφορετικά Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Η αρχή έγινε το 2018, όταν σκόραρε δις στο ματς με την Αργεντινή στη φάση των «16», ενώ το 2022 πέτυχε από δύο γκολ κόντρα σε Δανία και Πολωνία, κάνοντας χατ-τρικ στον τελικό της διοργάνωσης με την «Αλμπισελέστε».
Η Σενεγάλη αποτέλεσε το πέμπτο «θύμα» του Εμπαπέ, που συνεχίζει να γράφει το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στα «μεγάλα ραντεβού».