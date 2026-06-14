Η Σκωτία έφτασε στην «πηγή» για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και τώρα, ψάχνει κάτι ιστορικό!

Η Σκωτία κατάφερε να «σπάσει» μία κατάρα που κράτησε για 36 ολόκληρα χρόνια!

Μετά την επιστροφή της σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, για πρώτη φορά μετά το 1998, είδε η πρεμιέρα της να την φέρνει αντιμέτωπη με την Αϊτή.

Οι Σκωτσέζοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με το γκολ του ΜακΓκιν από το 28ο λεπτό της αναμέτρησης, πήραν τους τρεις βαθμούς. Έτσι, σε συνδυασμό με με την ισοπαλία ανάμεσα σε Μαρόκο και Βραζιλία, βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου τους.

Αυτή, λοιπόν, ήταν η πρώτη νίκη για τη Σκωτία σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά τη διοργάνωση του 1990!

Τότε, σε έναν όμιλο με Βραζιλία, Κόστα Ρίκα και Σουηδία, είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη απέναντι στους Σκανδιναβούς. Συγκεκριμένα, επικράτησε με 2-1, χάρη στα γκολ που πέτυχαν οι ΜακΚόλ και Τζόνστον.

Πλέον, η χώρα της Γκάιντας βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση. Αυτή δεν είναι άλλη, φυσικά, από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι που δεν έχει καταφέρει σε καμία από τις προηγούμενες παρουσίες της στη διοργάνωση.