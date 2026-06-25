Όσα έκανε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο, στο παιχνίδι κόντρα στην Αϊτή.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε φανέλα βασικού για το Μαρόκο, στην τελευταία αναμέτρηση του Group C, κόντρα στην Αϊτή (25/06, 4-2).

Οι Μαροκινοί έφτασαν τους 7 βαθμούς και έτσι, πήραν την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως δεύτεροι σε όμιλο με Βραζιλία, Σκωτία και Αϊτή.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 70 λεπτά, όμως δεν κατάφερε να βρει τους απαραίτητους χώρους, ώστε να πετύχει κάποιο γκολ. Παρ’ όλα αυτά, έφτασε σε τρεις τελικές προσπάθειες, δύο εκ των οποίων ήταν εντός στόχου.

Παράλληλα, έκανε 24 επαφές με την μπάλα, έχοντας ένα κερδισμένο φάουλ και 7/10 εύστοχες πάσες.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που «θυμίζουν» αρκετά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού. Και αυτοί αφορούν, φυσικά, την πίεση και την αμυντική συνεισφορά του Μαροκινού επιθετικού.

Αρχικά, όσον αφορά τον αμυντικό τομέα του Μαρόκου, είχε συμμετοχή σε τρεις περιπτώσεις, έχοντας μάλιστα 1/3 πετυχημένα τάκλιν.

Ταυτόχρονα, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας μία φορά, ενώ το πιο σημαντικό ήταν οι 11 μονομαχίες που έδωσε. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του και στους Πειραιώτες.