Το ντεμπούτο του Λαμίν Γιαμάλ στη βασική ενδεκάδα της εθνικής Ισπανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο συνοδεύτηκε και με ένα γρήγορο γκολ.
Ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα βρήκε δίχτυα μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας (21/06, 4-0), ανοίγοντας τον δρόμο για την εύκολη νίκη της ομάδας του.
Με αυτό το τέρμα, ο νεαρός επιθετικός κατάφερε να χριστεί σκόρερ σε ένα Μουντιάλ, σε μικρότερη ηλικία συγκριτικά με τον Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντίνος «μάγος» είχε σκοράρει το πρώτο του γκολ σε ηλικία 18 ετών και 357 ημερών. Ο Λαμίν Γιαμάλ από την άλλη, κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δώνη, βρήκε δίχτυα σε ηλικία 18 ετών και 343 ημερών.
Παράλληλα, ο Γιαμάλ έγραψε ιστορία ως ο δεύτερος μόλις παίκτης, στην ιστορία της διοργάνωσης, που καταφέρνει να ανοίξει το σκορ σε έναν αγώνα, όντας 18 ετών ή νεότερος.
Την πρωτιά σε αυτή τη λίστα διατηρεί ο θρυλικός Πελέ, έχοντας σκοράρει για τη Βραζιλία κόντρα στην Ουαλία σε ηλικία 17 ετών, στο Μουντιάλ του 1958.
Μένει να φανεί, εάν το παιδί-θαύμα των Ισπανών μπορεί να οδηγήσει τη «φούρια ρόχα» στην κατάκτηση του τροπαίου, μετά τον αντίστοιχο θρίαμβο στο EURO 2024.