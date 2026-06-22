Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει ακάθεκτος, κάνοντας δικό του το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τι κατάφερε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026;

Το ντεμπούτο του Λαμίν Γιαμάλ στη βασική ενδεκάδα της εθνικής Ισπανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο συνοδεύτηκε και με ένα γρήγορο γκολ.

Ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα βρήκε δίχτυα μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας (21/06, 4-0), ανοίγοντας τον δρόμο για την εύκολη νίκη της ομάδας του.

Με αυτό το τέρμα, ο νεαρός επιθετικός κατάφερε να χριστεί σκόρερ σε ένα Μουντιάλ, σε μικρότερη ηλικία συγκριτικά με τον Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντίνος «μάγος» είχε σκοράρει το πρώτο του γκολ σε ηλικία 18 ετών και 357 ημερών. Ο Λαμίν Γιαμάλ από την άλλη, κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δώνη, βρήκε δίχτυα σε ηλικία 18 ετών και 343 ημερών.

Lamine Yamal (18y 343d) has scored his first World Cup goal at a younger age than Lionel Messi (18y 357d).



Just 14 days difference. 👀 https://t.co/NfXmygDyDa — Squawka (@Squawka) June 21, 2026

Παράλληλα, ο Γιαμάλ έγραψε ιστορία ως ο δεύτερος μόλις παίκτης, στην ιστορία της διοργάνωσης, που καταφέρνει να ανοίξει το σκορ σε έναν αγώνα, όντας 18 ετών ή νεότερος.

Την πρωτιά σε αυτή τη λίστα διατηρεί ο θρυλικός Πελέ, έχοντας σκοράρει για τη Βραζιλία κόντρα στην Ουαλία σε ηλικία 17 ετών, στο Μουντιάλ του 1958.

18 – Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match – the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.



Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Μένει να φανεί, εάν το παιδί-θαύμα των Ισπανών μπορεί να οδηγήσει τη «φούρια ρόχα» στην κατάκτηση του τροπαίου, μετά τον αντίστοιχο θρίαμβο στο EURO 2024.