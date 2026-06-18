Ο Τιερί Ανρί με μία καυστική ατάκα, σχολίασε την εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με ένα απρόσμενο στραβοπάτημα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο η Πορτογαλία, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Αν και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κατάφερε να προηγηθεί, δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στη συνέχεια παρουσίασε ένα φλύαρο πρόσωπο, με ελάχιστες δημιουργικές στιγμές στην επίθεση.

Μία από τις ελάχιστες αξιοσημείωτες φάσεις του δευτέρου μέρους, αυτή του 68ου λεπτού, μπήκε στο μικροσκόπιο του Τιερί Ανρί, ο οποίος πλέον εκτελεί χρέη τηλεσχολιαστή στο FOX Sports.

Στη συγκεκριμένη φάση, μετά από παράλληλο γύρισμα του Κονσεϊσάο από τα δεξιά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλάσαρε άστοχα από το ύψος του πέναλτι, γεγονός που προκάλεσε την έντονη κριτική του Γάλλου θρύλου.

Ο Ανρί κατηγόρησε τον «CR7» για εγωισμό, επισημαίνοντας ότι λειτούργησε με γνώμονα το προσωπικό σκοράρισμα και όχι το συμφέρον της ομάδας, καθώς, όπως εξήγησε, ο Πορτογάλος σταρ θα έπρεπε να είχε κινηθεί προς την εστία, αφήνοντας τη μπάλα στον επερχόμενο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει.

Χαρακτηριστικά, ο Γάλλος θρύλος ανέφερε: «Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν να πω κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένας συγκεκριμένος παίκτης. Και θα το εξηγήσω αυτό. Ο Κριστιάνο επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει κάνει αυτή την κίνηση. Θα έπρεπε να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει».