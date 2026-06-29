Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη σοκ με τον τραυματισμό του Μανουέλ Ουγκάρτε. Τι προβλέπεται για την αποζημίωση από τη FIFA;

Ένα σοβαρό «πλήγμα» δέχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Μανουέλ Ουγκάρτε υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρά την αγωνιστική απώλεια, ο αγγλικός σύλλογος αναμένεται να λάβει οικονομική αποζημίωση, καθώς διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η FIFA θα καταβάλει ένα ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό προβλέπεται από το Πρόγραμμα Προστασίας Συλλόγων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το οποίο καλύπτει τους μισθούς των ποδοσφαιριστών που τραυματίζονται σοβαρά κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες για όλο το διάστημα της αποθεραπείας τους.

Την περασμένη σεζόν, ο Μανουέλ Ουγκάρτε κατέγραψε συνολικά 24 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», σε όλες τις διοργανώσεις.