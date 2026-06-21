Η Ολλανδία έκανε… πάρτι κόντρα στους Σουηδούς και έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ολλανδία είχε αρκετά εύκολο έργο απέναντι στη Σουηδία, επικρατώντας με 5-1 (20/06), στη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Μπρόμπεϊ με δύο γκολ έως το 17ο λεπτό της αναμέτρησης «άνοιξε» τον δρόμο για μία άνετη επικράτηση των «οράνιε», ενώ έπειτα την «σκυτάλη» πήρε ο Κόντι Χάκπο, σκοράροντας επίσης σε δύο περιπτώσεις. Ο Ελάνγκα μείωσε προσωρινά για τους Σουηδούς, προτού έρθει ο Σάμερβιλ για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Με τη συγκεκριμένη νίκη, η Ολλανδία έφτασε στα 14 σερί ματς δίχως ήττα, σε κανονική διάρκεια ή παράταση, σε τελική φάση Μουντιάλ. Με τον τρόπο αυτό, έγραψε ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε η Βραζιλία του Πελέ, από το 1958 έως το 1966.

The Netherlands now owns the longest unbeaten streak in World Cup history (14 games), breaking a tie with Brazil (1958-66) 🇳🇱



"The Oranje" last lost in the 2010 final to Spain, and its 2014 and 2022 tournaments ended by way of penalty shoot-outs.



(h/t @ESPNInsights) pic.twitter.com/x4lZzXF4vU — Yahoo Sports (@YahooSports) June 20, 2026

Βέβαια, η «Σελεσάο» σε αυτό το διάστημα κατέκτησε δύο φορές την κορυφή του κόσμου, σε αντίθεση με τους «οράνιε», που δεν έχουν καταφέρει να στεφθούν ποτέ παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Το 2010, οι «οράνιε» έφτασαν έως τον τελικό, όπου είδαν την Ισπανία να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο στην παράταση, χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Αντρές Ινιέστα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ηττήθηκε, είτε στο 90λεπτο, είτε στην παράταση.

Έπειτα, το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, η Ολλανδία έμεινε εκτός τελικού, καθώς η Αργεντινή επικράτησε στα ημιτελικά στη διαδικασία των πέναλτι.

Το 2018 μπορεί να την κατάφερε να βρεθεί στη διοργάνωση που διεξήχθη στη Ρωσία, όμως επέστρεψε δυναμικά το 2022 στο Κατάρ, όπου έφτασε ως τα προημιτελικά. Εκεί, σταμάτησε ξανά πάνω στην «Αλμπισελέστε», όπου αποκλείστηκε εκ νέου στη διαδικασία των πέναλτι.