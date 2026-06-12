Στις ΗΠΑ η μετάδοση των αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται ότι απευθύνεται ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει πλέον κάνει «σέντρα» με τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου, αλλά μια εικόνα από την αμερικανική τηλεοπτική μετάδοση έχει γίνει ήδη viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στους φιλάθλους παγκοσμίως.

Όπως φαίνεται, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Μεξικού με τη Νότια Αφρική (11/06, 2-0), το αμερικανικό δίκτυο προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση.

Μετά από αποβολή του Σιθόλ, αντί για την απλή ένδειξη της κάρτας, εμφάνισε στην οθόνη την επεξηγηματική καρτέλα, η οποία έγραφε «μένουν με δέκα παίκτες».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη επεξηγηματική πρόταση, όταν οι Νοτιοαφρικανοί έμειναν με εννέα ποδοσφαιριστές.

🚨 This American broadcast has gone viral due to them explaining the rules. 🇺🇸 pic.twitter.com/ZmdA7R3wXG — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 11, 2026

Η κίνηση αυτή, που αποσκοπεί στην εξοικείωση του αμερικανικού κοινού με τους βασικούς κανόνες του ποδοσφαίρου, προκάλεσε έντονο «συζήτηση» στο διαδίκτυο.

Για τον υπόλοιπο πλανήτη, η έννοια της κόκκινης κάρτας είναι αυτονόητη. Ωστόσο, για την αγορά των ΗΠΑ, οι τηλεοπτικοί σταθμοί φαίνεται να επιστρατεύουν κάθε μέσο για να κάνουν το άθλημα πιο προσιτό στους θεατές.