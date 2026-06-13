Όλο το Κατάρ πανηγυρίζει την ιστορική ισοπαλία κόντρα στην Ελβετία (13/06, 1-1) στη «λύτρωση» του Γιουλέν Λοπετέγκι, σε μία διοργάνωση που του είχε αφήσει μία «πικρή γεύση»!

Το Μουντιάλ απέδειξε για ακόμα μία φορά, γιατί «φτιάχνει» μερικές από τις πιο ωραίες του ποδοσφαίρου.

Η Ελβετία είχε καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς το «πάνω χέρι» κόντρα στο Κατάρ (13/06, 1-1). Το ματς κυλούσε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις με τον Μπρέελ Εμπολό να είναι ο άνθρωπος που «χώριζε» τις δύο ομάδες.

Παρ’ όλα αυτά, μία στιγμή ήταν αρκετή, ώστε να φέρει ένα τρομερό «ξέσπασμα». Στο 90+5’ ο Μπουαλέμ Κούκι με μία καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1 και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Σε ένα αποτέλεσμα που πανηγυρίστηκε σαν νίκη, αφού ήταν η πρώτη φορά που το Κατάρ παίρνει βαθμό στον θεσμό! Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή είναι μονάχα η δεύτερη συμμετοχή του, έπειτα από το 2022, όταν και είχε αναλάβει να διοργανώσει το Μουντιάλ.

Την ίδια ώρα, ήταν και μία προσωπική «λύτρωση» για τον Γιουλιέν Λοπετέγκι. Ο έμπειρος τεχνικός έχει αναλάβει τη χώρα της Ασίας τον τελευταίο χρόνο, με στόχο να φτάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Άλλωστε, ο ίδιος το ήθελε πάρα πολύ, αφού μιλάμε για μία διοργάνωση που του είχε αφήσει «πικρή γεύση». Παρότι δεν είχε κάνει το ντεμπούτο του. Γυρνάμε πίσω στο 2018, όταν και ήταν προπονητής της Ισπανίας.

Ο Γιουλέν Λοπετέγκι συμφωνεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο καιρό πριν την έναρξη του μεγάλου ραντεβού στα γήπεδα της Ρωσίας.

Μία κίνηση που έφερε την άμεση απομάκρυνσή του από την εθνική ομάδα, μόλις 48 ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ! «Διάδοχός» του ήταν ο Φερνάντο Ιέρο, με την Ισπανία να φτάνει μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, ο Γιουλέν Λοπετέγκι, μπορεί να συμφώνησε με τη «βασίλισσα», αλλά έπειτα από μόλις 14 ματς είπε «αντίο»!

Πέρασαν πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια οκτώ, με τον Ισπανό τεχνικό να κάνει ντεμπούτο στο Μουντιάλ. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έγινε ο πρώτος τεχνικός που «κερδίζει» έναν βαθμό για το Κατάρ! Μία χώρα, που δεν είναι στις «μεγάλες δυνάμεις».

Μία πραγματική «λύτρωση», που άργησε να έρθει, αλλά τελικά φώναξε «παρών»…