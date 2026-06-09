Θεατής, παρατηρητής, συνένοχος και συνεργός η FIFA στο… πολιτικό παιχνίδι που παίζουν οι ΗΠΑ. Εκεί όπου συγκεντρώνονται τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη για τον επόμενο μήνα, υπό τις ευλογίες όσων αποφασίζουν για λογαριασμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα θελήματα της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός διαιτητής που διευθύνει αγώνα στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σύμφωνα με τα όσα αρχικά μετέδωσε το BBC, η είσοδος του εν λόγω διαιτητή ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαία σφυρίχτρα της αφρικανικής ηπείρου (CAF) για το 2025, εμποδίστηκε τις προηγούμενες ώρες στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου και… εκδιώχθηκε πίσω στην Τουρκία.

Κι αυτό διότι η χώρα καταγωγής του συγκαταλέγεται σε εκείνες της περιβόητης λίστας της Κυβέρνησης Τραμπ με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλε.

Νέο μπλόκο λοιπόν από τις ΗΠΑ που έρχεται λίγες ώρες μετά την 7ωρη ανάκριση μέλους της ιρακινής αποστολής στο αεροδρόμιο του Σικάγο.

Αμέτοχη σε αυτή την κατάσταση έμεινε η FIFA, γνωρίζοντας άλλωστε τους νόμους. «Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο αξιωματούχος αγώνων Όμαρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν δε θα μπορέσει να προπονηθεί, ούτε να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε σχετική ανακοίνωση. Ενώ υπήρξε και συνέχεια.

«Η FIFA δεν εμπλέκεται στις μεταναστευτικές διαδικασίες της διοργανώτριας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (βίζας), και έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι το καθεστώς του κ. Αρτάν δεν πρόκειται να αλλάξει προς το παρόν.

Όπως συνέβη και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής είναι εκείνη που αποφασίζει τελικά ποιος θα λάβει βίζα και σε ποιον θα επιτραπεί η είσοδος στη χώρα».

Από την άλλη, αξιοματούχος της σομαλικής πρεσβείας τόνισε πως το διπλωματικό διαβατήριο του ρέφερι Αρτάν είχε εκδοθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό ούτως ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις τους. Μάταια όμως αφού υπολόγιζαν δίχως τον… ξενοδόχο που δεν λογαριάζει τους υπόλοιπους.

Ο Αρτάν που παρέμεινε σε δηλώσεις του αισιόδοξος για τις μελλοντικές προκλήσεις, ανήκει στην οικογένεια της FIFA από το 2018, έχοντας διευθύνει αναμετρήσεις του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON). Το Μουντιάλ του 2026 θα ήταν η σημαντικότερη στιγμή/διάκριση της καριέρας του.

Φυσικά η στάση της FIFA έχει φέρει σωρεία αντιδράσεων και διαμαρτυριών στα social media αναφορικά με την απάθειά της.