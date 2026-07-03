Η Ισπανία προκρίθηκε με άνεση στη φάση των «16» και «έσπασε» κατάρα 16 ετών.

Με μια επιβλητική εμφάνιση, η Ισπανία εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας της Αυστρίας με 3-0 (02/07).

Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να απειλήσει τη « φούρια ρόχα», η οποία επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από το ξεκίνημα και διαχειρίστηκε άψογα την κατοχή της μπάλας.

SPAIN GETS ITS FIRST KNOCKOUT STAGE WIN SINCE 2010 🇪🇸 pic.twitter.com/ybPwAfD7fr — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Το σκορ άνοιξε στο 36ο λεπτό ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, δίνοντας το προβάδισμα στους Ισπανούς, οι οποίοι συνέχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι με υπομονή και χωρίς να σπαταλήσουν περιττές δυνάμεις. Στο 66′, ο Πέδρο Πόρο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη δίκαιη νίκη, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ξανά ο Ογιαρθάμπαλ στο 89′, αξιοποιώντας τη δεύτερη ασίστ του Μαρκ Κουκουρέγια στο ματς.

Αυτή η επιτυχία έχει και ιστορική σημασία για τους Ίβηρες, καθώς αποτελεί την πρώτη τους νίκη σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ μετά τον νικηφόρο τελικό του 2010 στη Νότια Αφρική.

Πλέον, η Ισπανία στρέφει την προσοχή της στην επόμενη φάση, όπου την περιμένει ένα μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι απέναντι στην Πορτογαλία, η οποία απέκλεισε την Κροατία (03/07, 2-1).