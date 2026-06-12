Η πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε αρκετές κόκκινες κάρτες και μία μεγάλη διαφορά με το αντίστοιχο του 2022.

Το Μεξικό επικράτησε εύκολα της Νοτίου Αφρικής (11/06, 2-0), όμως αν μένει κάτι από την πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι σίγουρα οι κόκκινες κάρτες.

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου παιχνιδιού, είδαμε τον διαιτητή να αποβάλλει συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές! Δύο από την αφρικανική χώρα και έναν από την πλευρά της οικοδέσποινας.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε πληθώρα κόκκινων καρτών στα Μουντιάλ.

Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο στη διοργάνωση της Ρωσίας το 2018, όσο και σε εκείνη του Κατάρ το 2022, υπήρξαν μόλις τέσσερις κόκκινες κάρτες συνολικά, σε κάθε τουρνουά!

Red cards everywhere in the #WorldCup opener 🟥😳



For context, there were only FOUR red cards during the entire 2022 World Cup in Qatar. 🌎🏆 pic.twitter.com/gLUOF7UBo4 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 11, 2026

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε δραματικά, καθώς χρειάστηκε μόλις ένα παιχνίδι, για να φτάσουν σε απόσταση… αναπνοής!

Μάλιστα, συγκριτικά με το Μουντιάλ του 2022, υπάρχει ακόμα μία μεγάλη διαφορά. Φέτος, μόλις το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης αρκούσε για να δούμε την πρώτη κόκκινη κάρτα στο τουρνουά. Εν αντιθέσει, πριν από τέσσερα χρόνια, η πρώτη αγωνιστική των ομίλων είχε ολοκληρωθεί χωρίς καμία αποβολή!

Η πρώτη κόκκινη κάρτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ήρθε σε αγώνα για τη 2η αγωνιστική και συγκεκριμένα, στο Ουαλία-Ιράν, όταν είχε πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια ο Χένεσεϊ.

Μένει να φανεί μέχρι πού θα γράψει το κοντέρ των αποβολών, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.