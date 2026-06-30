Η Παραγουάη «πλήγωσε» την άμυνα της Γερμανίας, ωστόσο αυτό μάλλον δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση.

Η Γερμανία, για άλλη μια φορά, απογοήτευσε με την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στη Βραζιλία το 2014, η «Νασιονάλμανσαφτ» δεν καταφέρνει να φτάσει μακριά, για τρίτη διαδοχική διοργάνωση.

Τόσο στο Μουντιάλ του 2018, όσο και στο αντίστοιχο του 2022, γνώρισε τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων. Στο τουρνουά που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό πήγε ένα βήμα παραπέρα, αλλά η Παραγουάη την έθεσε εκτός συνέχεια ήδη από τη φάση των «32».

Have Germany kept a clean sheet in their last 10 World Cup games?



❌vs. Mexico (2018)

❌ vs. Sweden (2018)

❌ vs. South Korea (2018)

❌ vs. Japan (2022)

❌ vs. Spain (2022)

❌ vs. Costa Rica (2022)

❌ vs. Curacao (2026)

❌ vs. Ivory Coast (2026)

❌ vs. Ecuador (2026)

❌ vs.… pic.twitter.com/ycvEZl6Zuc — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

Το πρόβλημα, πάντως, για τη Γερμανία μοιάζει επαναλαμβανόμενο. Είναι χαρακτηριστικό πως είδε την εστία της να «παραβιάζεται» σε 10ο διαδοχικό ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου! Όταν γίνεται λόγος για την τετράκις παγκόσμιο πρωταθλήτρια, σίγουρα πρόκειται για έναν αριθμό που προβληματίζει.

Μάλιστα, για να βρούμε την τελευταία φορά που διατήρησε ανέπαφη την εστία της, θα πρέπει να επιστρέψουμε 12 ολόκληρα χρόνια πίσω! Τότε, στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, ο Μάνουελ Νόιερ είχε καταγράψει clean sheet, με τον Γκέτσε να σκοράρει στην παράταση και να χαρίζει το βαρύτιμο τρόπαιο στη Γερμανία.

Έκτοτε, κάθε αντίπαλος των Γερμανών φαίνεται πως βρίσκει τον τρόπο, ώστε να φτάσει μέχρι την επίτευξη κάποιου τέρματος.