Η FIFA δεν έδειξε κανένα έλεος στον Μαντίμπο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ.

Μία από τις πιο αυστηρές ποινές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA στον Καταριανό μέσο Ασίμ Μαντίμπο, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγωνιστικών για το πολύ επικίνδυνο φάουλ του στον Ισμαέλ Κονέ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Βανκούβερ, όπου ο Καναδάς επικράτησε με το συντριπτικό 6-0 (19/06) επί του Κατάρ για τη 2η αγωνιστική του Group B, ο Μαντίμπο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 53ο λεπτό, μετά από ένα σκληρό χτύπημα από πίσω, το οποίο προκάλεσε έναν σοκαριστικό τραυματισμό στον Καναδό διεθνή

Όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες μετά, ο Ισμαέλ Κονέ υπέστη κάταγμα κνήμης – περόνης. Η FIFA χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως «σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι», με την ποινή των πέντε αγώνων να καταγράφεται ως η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της διοργάνωσης.

🚨 FIFA have handed Qatar midfielder Assim Madibo a 5-match suspension after his red card for serious foul play against Canada.



The incident left Canada’s Ismaël Koné with a broken leg following a dangerous challenge.



The ban will be served in Qatar’s upcoming World Cup… pic.twitter.com/PXsrMtxxRp — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 24, 2026

Συγκεκριμένα, μένει πίσω μόνο από τον αποκλεισμό εννέα αγώνων του Λουίς Σουάρες το 2014 και τις οκτώ αγωνιστικές του Μάουρο Τασότι το 1994.

Όσο για τον άτυχο Κονέ, υποβλήθηκε ήδη σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και η επιστροφή του στα γήπεδα υπολογίζεται σε περίπου πέντε μήνες, γεγονός που θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα προστασίας συλλόγων της FIFA, προκειμένου να αποζημιωθεί η ομάδα του, η Σασουόλο, με ένα ποσό που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.