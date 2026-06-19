Ένας από τους συμμετέχοντες παίκτες αυτού του Μουντιάλ, δεν θα βρισκόταν στα γήπεδα της Αμερικής αν δεν έδινε εν τέλει σημασία σε ένα μήνυμα στο LinkedIn.

Το Μουντιάλ σαν διοργάνωση ενέχει ιδιαίτερη θέση στο μυαλό και την καρδιά των ποδοσφαιρόφιλων, παρότι θεωρητικά πρόκεται για διοργάνωση χαμηλότερης δυναμικής για το μεγαλύτερο διάστημα του τουρνουά απ’ ότι για παράδειγμα το Euro, για τις ιστορίες που γεννά.

Αφηγήματα που μοιάζουν με μύθους, ικανά να πάρουν θέσεις σε κόλλες χαρτί ενός βιβλίου για τους λάτρεις των Μουντιάλ. Ιστορίες ξεχωριστές και ιδιαίτερες, έτοιμες να σε… κουφάνουν. Σαν αυτή του Ρομπέρτο Κάρλος Λόπες ή αλλιώς γνωστού ως Πίκο Λόπες.

Το Πράσινο Ακρωτήρι – που δεν είναι ούτε Πράσινο ούτε Ακρωτήρι – συντέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Βοζίνια και οι συμπαίκτες του ύψωσαν τείχος, απέφυγαν τα φάουλ, έστησαν… λεωφορείο μπροστά στο τέρμα τους και σταμάτησαν ένα από τα μεγάλα φαβορί του τουρνουά για κατάκτηση. Ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 600 χιλιάδων κατοίκων έβαλε φρένο, βραχυκυκλώνοντας κοτζάμ Ισπανία.

Ένας από εκείνους που εφάρμοσε το πλάνο ήταν και ο Ρομπέρτο Λόπες, πρωταγωνιστής της… κουλής ιστορίας μας που έχει τις ρίζες της οκτώ χρόνια πίσω.

Ο 34χρονος πλέον κεντρικός αμυντικός της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία, εργαζόταν σε τράπεζα στην πατρίδα της μητέρας του και έπαιζε επίσης ημιεπαγγελματικά ποδόσφαιρο, έχοντας μόλις πάρει μεταγραφή στην ιστορική ομάδα με το «τριφύλλι», όντας μεταξύ άλλων και μία φορά διεθνής με την U19 της Ιρλανδίας.

Στα 25-26 του χρόνια λοιπόν, έλαβε ένα μήνυμα στο προφίλ του στο Linkedin το οποίο είχε φτιάξει το 2010 για ακαδημιακούς σκοπούς. Το μήνυμα ήταν στα πορτογαλικά, τα οποία δεν γνώριζε, και του έμοιαζε ύποπτο. Το θεώρησε ως scam και πήγε παρακάτω.

«Εννέα μήνες αργότερα, μου ήρθε ξανά μήνυμα, στα αγγλικά αυτή τη φορά, ρωτώντας με αν είχα σκεφτεί την πρόταση και μόνο τότε έκανα αυτό που έπρεπε να είχα κάνει αρχικά. Μετέφρασε στην Google το αρχικό μήνυμα το οποίο κατέληγε αν θα με ενδιέφερε να δηλώσω συμμετοχή για το Πράσινο Ακρωτήριο», τόνισε ο Λόπες γελώντας στο Reuters πρόσφατα, σε τηλεφωνική συνέντευξη πριν από το Μουντιάλ.

«Ήταν μια περίεργη οπτική γωνία (μέσω του LinkedIn). Μου εξήγησαν αργότερα ότι δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν με την ομάδα μου, αλλά όταν είδα ότι η ευκαιρία ήταν μπροστά μου, ήμουν 100% σίγουρος από την πρώτη στιγμή και αρχίσαμε να δουλεύουμε για να φέρουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.»

Τελικώς ο Πίκο Λόπες έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του πατέρα του το 2019 και τη νίκη με 2-0 κόντρα στο Τόγκο. Ήταν μέλος της φοβερής πορείας μέχρι τα προημιτελικά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2023 και φυσικά της ομάδας που εξασφάλισε την ιστορική και παρθενική πρόκριση στο Μουντιάλ της Αμερικής.