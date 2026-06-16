Ακόμα μία μέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου ανήκει στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, η 15η Ιουνίου είχε μία ιδιαιτερότητα, όταν μιλάμε για τοπικές ώρες. Το «γιατί»; Η απάντηση υπάρχει στα αποτελέσματα των αναμετρήσεων που έλαβαν χώρα.
Η αρχή έγινε με την απόλυτη «έκπληξη», αφού το Πράσινο Ακρωτήριο έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Ισπανία (15/06, 0-0)!
Το πρόγραμμα στη συνέχεια είχε το Βέλγιο – Αίγυπτο (15/06, 1-1), με τους Ευρωπαίους να ισοφαρίζουν, έπειτα από αυτογκόλ και να παίρνουν τον έναν βαθμό.
Το πρώτο ματς που έγινε στα ξημερώματα ώρα Ελλάδας είχε και τον Γιώργο Δώνη. Ο 56χρονος τεχνικός έκατσε για πρώτη φορά στη μεγάλη διοργάνωση και κατάφερε να πάρει και έναν βαθμό!
Μάλιστα, έφτασε και πάρα πολύ κοντά, αφού η Σαουδική Αραβία ισοφαρίστηκε στο 80ό λεπτό από την Ουρουγουάη (16/06, 1-1).
Τελευταίο ματς της ημέρας ήταν το Ιράν – Νέα Ζηλανδία (16/06, 2-2). Οι δύο ομάδες μάς χάρισαν μία πολύ ωραία αναμέτρηση.
Μπορεί η χώρα από την Ωκεανία να πήρε δύο φορές το προβάδισμα με τον Ελίας Τζαστ, αλλά οι Ιρανοί είχαν ισάριθμες «απαντήσεις»!
Τι κοινό είχαν αυτά τα ματς; Δεν είχαν ούτε έναν νικητή, καθώς μετρήσαμε τέσσερις ισοπαλίες, μέσα σε μόνο μία μέρα. Πότε έγινε κάτι παρόμοιο;
Στη διοργάνωση του 1958 ΚΑΙ ΠΑΛΙ στις 15 Ιουνίου! Τότε, η Βόρεια Ιρλανδία είχε μείνει στην ισοπαλία με τη Γερμανία (2-2).
Ακριβώς την ίδια κατάληξη είχε το Σουηδία – Ουαλία, μόνο που δεν είχαμε κάποιο τέρμα στην αναμέτρηση!
Αντίθετα, Παραγουάη και Γιουγκοσλαβία μάς «χάρισαν» μία τρομερή αναμέτρηση, με το τελικό σκορ να είναι στο 3-3. Το τέταρτο ματς που δεν είχε νικητή ήταν το Αγγλία – Αυστρία (2-2).
Σε μία μέρα που «αντιγράφτηκε» ακριβώς 68 χρόνια μετά! Μάλλον η 15η Ιουνία είναι η «μέρα των ισοπαλιών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.