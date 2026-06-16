Κι όμως, η 15η Ιουνίου δεν είναι μία συνηθισμένη μέρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού ό,τι ακριβώς έγινε φέτος, συνέβη πριν από 68 χρόνια!

Ακόμα μία μέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου ανήκει στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, η 15η Ιουνίου είχε μία ιδιαιτερότητα, όταν μιλάμε για τοπικές ώρες. Το «γιατί»; Η απάντηση υπάρχει στα αποτελέσματα των αναμετρήσεων που έλαβαν χώρα.

Η αρχή έγινε με την απόλυτη «έκπληξη», αφού το Πράσινο Ακρωτήριο έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Ισπανία (15/06, 0-0)!

Το πρόγραμμα στη συνέχεια είχε το Βέλγιο – Αίγυπτο (15/06, 1-1), με τους Ευρωπαίους να ισοφαρίζουν, έπειτα από αυτογκόλ και να παίρνουν τον έναν βαθμό.

Το πρώτο ματς που έγινε στα ξημερώματα ώρα Ελλάδας είχε και τον Γιώργο Δώνη. Ο 56χρονος τεχνικός έκατσε για πρώτη φορά στη μεγάλη διοργάνωση και κατάφερε να πάρει και έναν βαθμό!

Μάλιστα, έφτασε και πάρα πολύ κοντά, αφού η Σαουδική Αραβία ισοφαρίστηκε στο 80ό λεπτό από την Ουρουγουάη (16/06, 1-1).

Τελευταίο ματς της ημέρας ήταν το Ιράν – Νέα Ζηλανδία (16/06, 2-2). Οι δύο ομάδες μάς χάρισαν μία πολύ ωραία αναμέτρηση.

Μπορεί η χώρα από την Ωκεανία να πήρε δύο φορές το προβάδισμα με τον Ελίας Τζαστ, αλλά οι Ιρανοί είχαν ισάριθμες «απαντήσεις»!

Τι κοινό είχαν αυτά τα ματς; Δεν είχαν ούτε έναν νικητή, καθώς μετρήσαμε τέσσερις ισοπαλίες, μέσα σε μόνο μία μέρα. Πότε έγινε κάτι παρόμοιο;

All 4 World Cup matches today ended in a draw 🤯



This is the 2nd time in World Cup History and the first time in exactly 68 years, there were 4 draws in a single day! pic.twitter.com/h4ZG9TwIp3 — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 16, 2026

Στη διοργάνωση του 1958 ΚΑΙ ΠΑΛΙ στις 15 Ιουνίου! Τότε, η Βόρεια Ιρλανδία είχε μείνει στην ισοπαλία με τη Γερμανία (2-2).

Ακριβώς την ίδια κατάληξη είχε το Σουηδία – Ουαλία, μόνο που δεν είχαμε κάποιο τέρμα στην αναμέτρηση!

Αντίθετα, Παραγουάη και Γιουγκοσλαβία μάς «χάρισαν» μία τρομερή αναμέτρηση, με το τελικό σκορ να είναι στο 3-3. Το τέταρτο ματς που δεν είχε νικητή ήταν το Αγγλία – Αυστρία (2-2).

Σε μία μέρα που «αντιγράφτηκε» ακριβώς 68 χρόνια μετά! Μάλλον η 15η Ιουνία είναι η «μέρα των ισοπαλιών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.