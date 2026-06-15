Η Γερμανία «διέλυσε» το Κουρασάο (14/06, 7-1), έχοντας για σκόρερ της, πέντε παίκτες που δεν είχαν «πανηγυρίσει» σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Η Γερμανία έκανε το καθήκον της και δεν έπεσε «θύμα εκπλήξεως» από το πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο (14/06, 7-1).

Μπορεί η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν να δέχτηκε πάρα πολύ νωρίς γκολ της ισοφάρισης, αλλά «απάντησε» με μία επτάρα.

Σε ένα ματς, που η χώρα της Καραϊβικής, έκανε το ντεμπούτο της, αλλά έπεσε και πάνω σε μία από τις μεγαλύτερες «δυνάμεις» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, η Γερμανία φρόντισε και να «ζεσταθούν» οι παίκτες της εν όψει της απαιτητικής συνέχεια. Κι όχι μόνο αυτό, αφού οι πέντε σκόρερ της, έζησαν μία ιδιαίτερη στιγμή στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Μόλις στο 6ο λεπτό ήρθε και το 1-0, με τον Φέλιξ Ενμέτσα να σκοράρει ένα απίθανο γκολ. Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του παίκτη της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «ραντεβού»!

Το 2-1 ήρθε από έναν συμπαίκτη του στις διασυλλογικές διοργανώσεις. Ο Νίκο Σλότεμπεργκ με κεφαλιά έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του, για να πετύχει και αυτός το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Τζαμάλ Μουσιάλα στο 47ο λεπτό, καθώς ο παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, δεν είχε «πανηγυρίσει» ποτέ σε κάποιο Μουντιάλ.

Στο 68’ είχαμε και το 5-1 από τη μεριά της Γερμανίας. Ο Ναθάνιελ Μπράουν είδε το όνομά του για πρώτη φορά στον πίνακα των σκόρερ με την εθνική του ομάδα.

Το 6-1 «γράφτηκε» από τον Ντένις Ούνταφ, που έχει κάνει το «μπαμ» σε αρκετά «ώριμη» ηλικία στην καριέρα του. Γι’ αυτό και μιλάμε για το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και ο ίδιος σε λίγες ημέρες θα «σβήσει» το 30ό κεράκι.

Πέντε διαφορετικοί παίκτες, όλοι είχαν κάτι κοινό. Έζησαν για πρώτη φορά κάποιο τέρμα τους σε ένα Μουντιάλ, σε ένα ματς που από την αρχή είχε ξεκάθαρο φαβορί!