Ο Ρομέλου Λουκάκου εξήγησε γιατί προτίμησε ο Τίλεμανς να εκτελέσει το κρίσιμο πέναλτι του Βελγίου.

Με μια επική ανατροπή, το Βέλγιο κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος του σκορ και να επικρατήσει της Σενεγάλης με 3-2 (02/07) στην παράταση, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ, όπου θα τεθεί αντιμέτωπο με τις ΗΠΑ.

Αν και οι Αφρικανοί πήραν σαφές προβάδισμα πρόκρισης χάρη στα γκολ των Χαμπίμπ Ντιαρά στο 24′ και Ισμαΐλα Σαρ στο 51′, οι Βέλγοι αντέδρασαν στο φινάλε, μειώνοντας αρχικά με τον Ρομέλου Λουκάκου στο 86′ και ισοφαρίζοντας με τον Τίλεμανς στο 89′.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης με εύστοχο πέναλτι του Τίλεμανς, μια εκτέλεση που ανέλαβε μετά από απόφαση του Λουκάκου να του παραχωρήσει τη θέση του, δείχνοντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη του για τη συγκεκριμένη κρίσιμη στιγμή.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο Βέλγος επιθετικός: «Σκέφτηκα κάποια λάθη του παρελθόντος και άφησα τον Τίλεμανς να το αναλάβει. Άφησα την εκτέλεση και ανέλαβε εκείνος».

Ενώ παράλληλα, συμπλήρωσε: «Είμαστε κουρασμένοι, αυτός ο αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Δείξαμε το πνεύμα μας και είχαμε το απαραίτητο θάρρος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε καλή απόδοση και ήμασταν εκτός παιχνιδιού, αλλά μετά δείξαμε χαρακτήρα.

Όταν δείξαμε ένταση, το πνεύμα μας βγήκε στην επιφάνεια».